Четвертьфиналист Кубка Украины подписал пятого зимнего новичка

Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Феникс-Мариуполь» достиг договоренности с «Ингульцем» о том, что нападающий петровчан Сергей Кисленко на правах аренды продолжит выступать за четвертьфиналиста Кубка Украины.

Прошлой осенью 27-летний Кисленко провел за «Ингулец» 17 поединков и стал автором шести голов. Также он ранее защищал цвета «Львова», «Калуша», тернопольской «Нивы», «Полесья», «Звягеля».

Опытный форвард стал уже пятым зимним новичком львовян. Сейчас в «Фениксе-Мариуполе» работают над усилением еще одной позиции.

28 января «Феникс-Мариуполь» сыграет очередной спарринг – с «Рухом».

Ранее «Феникс-Мариуполь» представил четырех зимних новичков.