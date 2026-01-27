Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МЮ потерял ключевого игрока на длительный срок. Он забил Сити и Арсеналу
Англия
МЮ потерял ключевого игрока на длительный срок. Он забил Сити и Арсеналу

Патрик Доргу пропустит 10 недель из-за травмы

МЮ потерял ключевого игрока на длительный срок. Он забил Сити и Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Доргу

Датский фланговый футболист английского «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу получил травму подколенного сухожилия, сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Лоури Уитвелл.

По информации источника, из-за травмы 21-летний футболист, который с недавнего времени стал важной частью команды, пропустит около десяти недель.

Интересно, что Патрик Доргу забил по голу в двух последних матчах «Манчестер Юнайтед» — против «Манчестер Сити» и «Арсенала».

В сезоне 2025/26 Патрик Доргу провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Патрик Доргу травма травма колена Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
