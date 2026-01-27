МЮ потерял ключевого игрока на длительный срок. Он забил Сити и Арсеналу

Датский фланговый футболист английского «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу получил травму подколенного сухожилия, сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Лоури Уитвелл.

По информации источника, из-за травмы 21-летний футболист, который с недавнего времени стал важной частью команды, пропустит около десяти недель.

Интересно, что Патрик Доргу забил по голу в двух последних матчах «Манчестер Юнайтед» — против «Манчестер Сити» и «Арсенала».

В сезоне 2025/26 Патрик Доргу провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.