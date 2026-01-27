Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У кого 8.2? Известна оценка Миколенко за матч против Лидса
Англия
У кого 8.2? Известна оценка Миколенко за матч против Лидса

Украинский защитник Эвертона отыграл полный матч

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Лидсом». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и завершилась ничьей 1:1.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.

Перфоманс левого защитника статистический портал WhoScored оценил в 6.8 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой по его команде.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник «Лидса» Антон Стах, который отдал ассист и получил оценку 8.2.

Оценки игроков за матч Эвертон – Лидс:

Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко WhoScored оценки Лидс
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
