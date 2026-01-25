Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»

Депутат Киевского городского совета от партии «Европейская солидарность» Леонид Емец высказался по поводу инцидента с участием бывшего футболиста и тренера «Динамо» Алексея Михайличенко и сантехника.

«Посмотрите на эти руки, в них въелась сажа. Это руки сантехника Николая из Печерского ЖЭКа. Он 5 часов на улице Мазепы оттапливал и ремонтировал трубы, чтобы дать людям воду. Но вместо благодарности его избил футболист Михайличенко.

Нанес коварный удар ниже пояса. И пообещал, что это только начало, а дальше будет еще хуже. Это история из первых рук. От самого господина Николая. Об этой истории я утром прочитал в личных сообщениях от его соседки и учительницы.

Затем днем мы с Борисом Сиклицким были в Печерском ЖЭКе, завозили им оборудование и узнали еще больше подробностей. Узнали контакты и в какой больнице господин Николай.

И посетили его, где воочию убедились, что это воспитанный, адекватный и достойный человек. Трудяга, преданный своему труду. Мы возьмем это дело на контроль. Рассмотрим на комиссии. Не дадим замнуть.

Эти люди, такие как господин Николай, все эти дни спасают киевлян от холодной смерти. Их катастрофически не хватает. На 200 домов всего 5 сантехников. А теперь 4. Поэтому, когда захотите спросить, где ваш сантехник, сходите к футболисту Михайличенко и спросите его», – отметил Емец.