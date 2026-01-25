Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 21:22 |
Леонид Емец – о ситуации с Михайличенко

ФК Динамо. Алексей Михайличенко

Депутат Киевского городского совета от партии «Европейская солидарность» Леонид Емец высказался по поводу инцидента с участием бывшего футболиста и тренера «Динамо» Алексея Михайличенко и сантехника.

«Посмотрите на эти руки, в них въелась сажа. Это руки сантехника Николая из Печерского ЖЭКа. Он 5 часов на улице Мазепы оттапливал и ремонтировал трубы, чтобы дать людям воду. Но вместо благодарности его избил футболист Михайличенко.

Нанес коварный удар ниже пояса. И пообещал, что это только начало, а дальше будет еще хуже. Это история из первых рук. От самого господина Николая. Об этой истории я утром прочитал в личных сообщениях от его соседки и учительницы.

Затем днем мы с Борисом Сиклицким были в Печерском ЖЭКе, завозили им оборудование и узнали еще больше подробностей. Узнали контакты и в какой больнице господин Николай.

И посетили его, где воочию убедились, что это воспитанный, адекватный и достойный человек. Трудяга, преданный своему труду. Мы возьмем это дело на контроль. Рассмотрим на комиссии. Не дадим замнуть.

Эти люди, такие как господин Николай, все эти дни спасают киевлян от холодной смерти. Их катастрофически не хватает. На 200 домов всего 5 сантехников. А теперь 4. Поэтому, когда захотите спросить, где ваш сантехник, сходите к футболисту Михайличенко и спросите его», – отметил Емец.

По теме:
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис рассказал, для чего Динамо продлило контракт с Шапаренко
Шапаренко объяснил, почему подписал с Динамо новый контракт
mini.f
Слова депутата та Богу в вуха.... Але справедливого покарання не буду.... 100 відсотково.... Футболісти у нас люди недоторкані. Хоч один функціонер УАФ або професійний футболіст пішов добровільно захищати Україну? Скажу вам всім страшну таємницю - НІ ОДИН!!!! Чуєте - НІ ОДИН. Тому таке відношення до плебеїв, типа сантехніка Миколи зі стороні небожителів типа Михайліченка.... Впевнений, що якби він вбив цього Миколу, то його  все рівно б не посадили на нари.... В кращому разі, Михайліченко  компенсує лікування пана Миколи, і то я не дуже впевнений в цьому. Така у нас країна...
