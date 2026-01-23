Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 января 2026, 21:22 |
Против легенды киевского Динамо возбуждено уголовное дело

Михайличенко попал в непростую ситуацию

ФК Динамо. Алексей Михайличенко

Полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения работника коммунального предприятия во время выполнения им служебных обязанностей в Печерском районе столицы.

Как сообщили правоохранительные органы, в полицию обратился 53-летний сотрудник ЖЭКа, который заявил, что во время работ по восстановлению теплоснабжения в одном из жилых домов у него возник словесный конфликт с 62-летним жителем, после чего тот нанес ему удар.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили участников и свидетелей происшествия, а пострадавший был направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести телесных повреждений. Мужчина был госпитализирован.

По информации источников BBC News Украина в правоохранительных органах, фигурантом дела является бывший главный тренер и экс-игрок киевского Динамо Алексей Михайличенко.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Досудебное расследование продолжается.

Дмитрий Олийченко Источник: BBC
VovanSidorovi4
Брехня
