Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 13:28 |
Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену

Михайличенко – о резонансной истории с избиением сантехника

Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
ФК Динамо. Алексей Михайличенко

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал резонансную ситуацию, произошедшую в Печерском районе Киева, где его обвинили в якобы избиении сантехника.

Специалист категорически отрицал применение физической силы и объяснил, что конфликт возник из-за агрессивного поведения работника коммунальных служб по отношению к его жене.

«Я с ним разговаривал, как с мужчиной, который ударил и обматерил мою жену, а не как с сантехником. Не надо прикрываться статусом.

Наши женщины попросили его закончить ремонт, потому что мы два или три дня были без воды. После этого он ударил мою жену в грудь и сказал, что его все за##али.

Я подошел к нему по-мужски поговорить. Мы взялись за грудь, но больше общались словами. Я его не бил. Он еще полчаса или час работал, а потом вызвал скорую и написал на меня заявление», – отметил Михайличенко.

Динамо Киев драка Алексей Михайличенко
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 4
Роман Дідух
ПІДТРИМУЮ.БИДЛО РУКИ ДО ЖІНКИ НЕ МАЄ МОРАЛЬНОГО ПРАВА ПІДНІМАТИ.
Ответить
0
Falko
Чойта каментів малувато. Де всі, ну ті, що з гілки про великий скандал і жорстоке побиття?
Ответить
0
Pectoral71
Підсумувати можна фразою: "Ці руки нікого не били!"
Ответить
0
Перець
просто у Міхи чорний пояс майстра по безконтактному бою
Ответить
-1
