Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал резонансную ситуацию, произошедшую в Печерском районе Киева, где его обвинили в якобы избиении сантехника.

Специалист категорически отрицал применение физической силы и объяснил, что конфликт возник из-за агрессивного поведения работника коммунальных служб по отношению к его жене.

«Я с ним разговаривал, как с мужчиной, который ударил и обматерил мою жену, а не как с сантехником. Не надо прикрываться статусом.

Наши женщины попросили его закончить ремонт, потому что мы два или три дня были без воды. После этого он ударил мою жену в грудь и сказал, что его все за##али.

Я подошел к нему по-мужски поговорить. Мы взялись за грудь, но больше общались словами. Я его не бил. Он еще полчаса или час работал, а потом вызвал скорую и написал на меня заявление», – отметил Михайличенко.