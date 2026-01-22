Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека

Журналистка Наджие Аметова сообщила об инциденте с участием бывшего главного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Алексея Михайличенко.

По ее словам, конфликт произошел во вторник во второй половине дня в одном из домов в центре Киева и был связан с временным отсутствием отопления.

Отмечается, что между Михайличенко и сантехником, обслуживавшим дом, возник словесный спор, который якобы перерос в драку. Пострадавший, которого зовут Николай, был госпитализирован в одну из больниц Печерского района. Сообщается, что мужчина уже подал заявление в правоохранительные органы.

Сам Михайличенко, по словам журналистки, от комментариев отказался и заявил, что ему безразлична возможная огласка в СМИ.