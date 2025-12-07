Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легендарный динамовец Михайличенко прибыл в Нью-Йорк. Известна причина
07 декабря 2025, 11:16
Легендарный динамовец Михайличенко прибыл в Нью-Йорк. Известна причина

Почетная миссия нашего соотечественника

Легендарный динамовец Михайличенко прибыл в Нью-Йорк. Известна причина
Алексей Михайличенко

Сегодня в Нью-Йорк прибыл один из представителей звездного состава киевского «Динамо» и сборной СССР второй половины 80-х – начала 90-х годов Алексей Михайличенко. Цель его визита – участие в традиционных мероприятиях, проводимых Ассоциацией ветеранов спорта США в крупнейшем городе североамериканского континента – Мемориале Валерия Лобановского и «Олимпийском бале» (12 и 13 декабря соответственно).

В программу пребывания Михайличенко, тщательно сформированную основателем упомянутых мероприятий Эдвардом Лучиным, входят встречи с бывшими футболистами и представителями других видов спорта, а также болельщиками. Кроме того, наш известный соотечественник будет иметь возможность быть почетным гостем на одном из матчей чемпионата MLS.

«Идея пригласить Алексея Михайличенко возникла не случайно. Это решение было принято совместно с руководителями футбольной Академии BridgeView Soccer Олегом Сарумовым и Эльшаном Гамбаровым. Ведь Михайличенко – человек, который на протяжении многих лет был подопечным Валерия Лобановского – как в «Динамо», так и в сборной СССР, работал и в его тренерском штабе. Именно Михайличенко возглавил киевскую команду после того, как легендарный тренер ушел из жизни. Поэтому его появление на Мемориале Лобановского является особенным, знаковым. Личность Алексея Михайличенко имеет большое значение и для очередного «Олимпийского бала», на котором собираются звезды спорта прошлых лет. В 1988 году он в составе сборной СССР стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх в Сеуле».

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк назвал игроков клуба, благодаря которым киевляне наконец победили в УПЛ.

