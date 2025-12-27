Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр покинул голкипер. На подходе еще три игрока
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 16:59 |
860
1

Эпицентр покинул голкипер. На подходе еще три игрока

В Эпицентре появилась вакансия вратаря

27 декабря 2025, 16:59 |
860
1 Comments
Эпицентр покинул голкипер. На подходе еще три игрока
ФК Эпицентр

Футболисты из Каменца-Подольского одними из первых в УПЛ вернутся из отпуска: с 10 по 17 января проведут сборы в Киеве.

Как стало известно Sport.ua, ФК «Эпицентр» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с вратарем Глебом Бушняком.

По имеющейся информации, в ближайшее время также покинут ряды подолян Захар Хамелюк, Денис Янаков и Андрей Ляшенко.

До отъезда 21 января на турецкий этап подготовки возможна еще одна кадровая потеря. Что касается потенциальных новичков, то они появятся в расположении подолян уже на зарубежном сборе.

Сейчас футболисты «Эпицентра» занимают 14 место в УПЛ, набрав 14 очков, и в 17 туре сыграют с ЛНЗ (базовая дата – 21 февраля).

Ранее главный тренер клуба «Эпицентр» подвел итоги первой части сезона УПЛ.

По теме:
Наставник Ворсклы – о долгах, трансферном бане и перспективах команды
Это приоритет. Милан сохраняет интерес к Лунину
Лунину нашли возрастную замену. Его будущее под угрозой
Эпицентр Каменец-Подольский Денис Янаков Андрей Ляшенко трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Футбол | 27 декабря 2025, 12:55 0
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский

Кто оступится среди фаворитов: Милан, Интер, Наполи, Ювентус или, может, Лацио?

Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 27 декабря 2025, 06:47 19
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко

Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью о президенте УАФ

Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»
Футбол | 27.12.2025, 12:33
Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»
Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27.12.2025, 09:02
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Уганда – Танзания. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 27.12.2025, 15:44
Уганда – Танзания. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Уганда – Танзания. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Краще б тренера нормального знайшли..
Ответить
0
Популярные новости
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45
Хоккей
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
25.12.2025, 21:15 8
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 4
Бокс
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 6
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем