Эпицентр покинул голкипер. На подходе еще три игрока
В Эпицентре появилась вакансия вратаря
Футболисты из Каменца-Подольского одними из первых в УПЛ вернутся из отпуска: с 10 по 17 января проведут сборы в Киеве.
Как стало известно Sport.ua, ФК «Эпицентр» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с вратарем Глебом Бушняком.
По имеющейся информации, в ближайшее время также покинут ряды подолян Захар Хамелюк, Денис Янаков и Андрей Ляшенко.
До отъезда 21 января на турецкий этап подготовки возможна еще одна кадровая потеря. Что касается потенциальных новичков, то они появятся в расположении подолян уже на зарубежном сборе.
Сейчас футболисты «Эпицентра» занимают 14 место в УПЛ, набрав 14 очков, и в 17 туре сыграют с ЛНЗ (базовая дата – 21 февраля).
Ранее главный тренер клуба «Эпицентр» подвел итоги первой части сезона УПЛ.
