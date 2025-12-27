Эпицентр покинул голкипер. На подходе еще три игрока

Футболисты из Каменца-Подольского одними из первых в УПЛ вернутся из отпуска: с 10 по 17 января проведут сборы в Киеве.

Как стало известно Sport.ua, ФК «Эпицентр» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с вратарем Глебом Бушняком.

По имеющейся информации, в ближайшее время также покинут ряды подолян Захар Хамелюк, Денис Янаков и Андрей Ляшенко.

До отъезда 21 января на турецкий этап подготовки возможна еще одна кадровая потеря. Что касается потенциальных новичков, то они появятся в расположении подолян уже на зарубежном сборе.

Сейчас футболисты «Эпицентра» занимают 14 место в УПЛ, набрав 14 очков, и в 17 туре сыграют с ЛНЗ (базовая дата – 21 февраля).

