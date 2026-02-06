Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
06 февраля 2026, 09:56 | Обновлено 06 февраля 2026, 10:04
0

Середняк Первой лиги Украины подпишет украинца, который играл в Бундеслиге

Иван Ермачков станет игроком ФК Феникс-Мариуполь

УАФ

ФК Феникс-Мариуполь, выступающий в Первой лиге Украины, достаточно активно проводит зимнее межсезонье, подписывая ряд новых исполнителей.

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком команды станет украинский защитник Иван Ермачков. Стороны согласовывают последние детали перехода и скоро объявят о трансфере.

В зимнее межсезонье Ермачков покинул расположение черкасского ЛНЗ и не смог проявить себя в расположении Эпицентра, провалив просмотр.

У Ивана есть опыт выступлений за бременский Вердер, который выступает в немецкой Бундеслиге, но игрок покинул расположение немецкого клуба из-за конфликта с главным тренером. В активе Ермачкова есть опыт выступлений за сборную Украины U-20.

Комментарии
