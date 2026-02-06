Середняк Первой лиги Украины подпишет украинца, который играл в Бундеслиге

ФК Феникс-Мариуполь, выступающий в Первой лиге Украины, достаточно активно проводит зимнее межсезонье, подписывая ряд новых исполнителей.

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком команды станет украинский защитник Иван Ермачков. Стороны согласовывают последние детали перехода и скоро объявят о трансфере.

В зимнее межсезонье Ермачков покинул расположение черкасского ЛНЗ и не смог проявить себя в расположении Эпицентра, провалив просмотр.

У Ивана есть опыт выступлений за бременский Вердер, который выступает в немецкой Бундеслиге, но игрок покинул расположение немецкого клуба из-за конфликта с главным тренером. В активе Ермачкова есть опыт выступлений за сборную Украины U-20.