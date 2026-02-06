Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Унион Берлин
06.02.2026 21:30 - : -
Айнтрахт Франкфурт
Германия
Поединок состоится 6 февраля в 21:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

6 февраля на Ан дер Альтен Ферстерай пройдет матч 21-го тура Бундеслиги 1, в котором Унион Берлин встретится с Айнтрахт Франкфурт. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Унион Берлин

Команда после подъема в высший дивизион страны постоянно, пусть и не очень резко, прогрессировала, вплоть до завоевания права дебютировать в Лиге чемпионов. Но как раз тогда пошел и спад, причем резкий: место в Бундеслиге пришлось отстаивать в стыковых поединках. Благо, что успешно, а в следующем сезоне, 2024/2025, уже получилось даже с 40 очками закончить на безопасной тринадцатой позиции.

Все идет к тому, что тот результат сумеют более-менее повторить. Клуб из столицы хорошо провел первый круг, оторвавшись от опасной зоны. И, кажется, сейчас откровенно теряет турнирную мотивацию: в кубке ожидаемо проиграли Баварии, в чемпионате ни за что не борются. Отсюда, возможно, и поражения в последних поединках, когда уступили и Боруссии Дортмунд, и Хоффенхайму, еще и пропуская по трижды.

Айнтрахт Франкфурт

Клуб подарил своим болельщикам просто диаметральные эмоции. Даже продав год назад своего ключевого игрока, Омара Мармуша, он сумел в том сезоне, параллельно неплохо проявив себя в Лиге Европы, закончить третьим на внутренней арене. Тогда больше очков было только у Баварии и Байера, а Дино Топмеллер был безусловным героем.

Но после этого он проработал пол года - его уволили в январе. На тот момент команда была седьмой в Бундеслиге и сохраняла хорошие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. После этого решения она последовательно уступила Карабаху и Тоттенхэму, Хоффенхайму и Байеру, и только однажды пропустила менее трех голов. Но сейчас дебютирует новый главный тренер, Альберт Риера, что был хорош с Целе, но в словенском футболе.

Статистика личных встреч

В 2024-м оба поединка приносили ничьи, в следующем году дважды выиграл представитель Берлина.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев. Но они тоже не впечатлили своей концентрацией в последних турах, так что предпочтем нейтральные тотал больше 2,5 голов(коэффициент - 1,90 по линии БК betking).

Тотал больше 2.5 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
