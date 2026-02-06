Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп Гвардиола выбрал тренера, который заменит его в Манчестер Сити
Англия
06 февраля 2026, 04:02 |
75
0

Пеп Гвардиола выбрал тренера, который заменит его в Манчестер Сити

Испанец видит своим преемником Хаби Алонсо

06 февраля 2026, 04:02 |
75
0
Пеп Гвардиола выбрал тренера, который заменит его в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Хаби Алонсо снова оказался в центре трансферных обсуждений среди тренеров.

После увольнения из мадридского «Реала» испанский специалист остается без команды, однако продолжает пользоваться большим авторитетом в Европе. «Манчестер Сити» рассматривает Алонсо как главного кандидата на замену Пепа Гвардиолы в случае его ухода летом.

Отмечается, что Алонсо является фаворитом среди потенциальных претендентов и даже имеет поддержку самого Гвардиолы, который уже выбрал Хаби в качестве своего преемника.

Ранее интерес к тренеру проявлял «Ливерпуль», однако вариант с «Манчестер Сити» является более привлекательным для испанца.

По теме:
Эдегор раскрыл секрет Артеты – как тренер меняет ход матчей
Реал нашел замену Арбелоа. С тренером уже связались
Источник: В Арсенале есть два игрока, грустящие из-за ухода Зинченко
Хаби Алонсо Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05 февраля 2026, 08:03 20
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Олимпийские игры | 05 февраля 2026, 11:31 4
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05.02.2026, 09:18
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Теннис | 05.02.2026, 23:36
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Вратарь, защитник и хавбек. Игорь Костюк получил усиление в Динамо
Футбол | 06.02.2026, 02:02
Вратарь, защитник и хавбек. Игорь Костюк получил усиление в Динамо
Вратарь, защитник и хавбек. Игорь Костюк получил усиление в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 4
Бокс
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
05.02.2026, 16:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем