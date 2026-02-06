Пеп Гвардиола выбрал тренера, который заменит его в Манчестер Сити
Испанец видит своим преемником Хаби Алонсо
Хаби Алонсо снова оказался в центре трансферных обсуждений среди тренеров.
После увольнения из мадридского «Реала» испанский специалист остается без команды, однако продолжает пользоваться большим авторитетом в Европе. «Манчестер Сити» рассматривает Алонсо как главного кандидата на замену Пепа Гвардиолы в случае его ухода летом.
Отмечается, что Алонсо является фаворитом среди потенциальных претендентов и даже имеет поддержку самого Гвардиолы, который уже выбрал Хаби в качестве своего преемника.
Ранее интерес к тренеру проявлял «Ливерпуль», однако вариант с «Манчестер Сити» является более привлекательным для испанца.
