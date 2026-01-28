Хаби Алонсо назвал условия работы в Ливерпуле: список трансферов впечатляет

Хаби Алонсо озвучил свои условия руководству «Ливерпуля» на случай назначения на пост главного тренера.

Согласно сведениям источников, испанский наставник подчеркнул, что в случае старта сотрудничества он ожидает масштабного укрепления состава. В шорт-лист приоритетных трансферов Алонсо включил защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена, хавбека «Кристал Пэлас» Адама Уортона, а также вингеров Брэдли Баркола из «ПСЖ» и Майкла Олисе, представляющего «Баварию».

Ранее в прессе появлялась информация, что делегация «Ливерпуля» уже провела первые конструктивные переговоры с Алонсо, и специалист выразил заинтересованность в работе с мерсисайдским клубом.