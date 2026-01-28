Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 января 2026, 04:31 | Обновлено 28 января 2026, 04:32
Хаби Алонсо назвал условия работы в Ливерпуле: список трансферов впечатляет

Испанский наставник ставит жесткие условия

Хаби Алонсо назвал условия работы в Ливерпуле: список трансферов впечатляет
Хаби Алонсо озвучил свои условия руководству «Ливерпуля» на случай назначения на пост главного тренера.

Согласно сведениям источников, испанский наставник подчеркнул, что в случае старта сотрудничества он ожидает масштабного укрепления состава. В шорт-лист приоритетных трансферов Алонсо включил защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена, хавбека «Кристал Пэлас» Адама Уортона, а также вингеров Брэдли Баркола из «ПСЖ» и Майкла Олисе, представляющего «Баварию».

Ранее в прессе появлялась информация, что делегация «Ливерпуля» уже провела первые конструктивные переговоры с Алонсо, и специалист выразил заинтересованность в работе с мерсисайдским клубом.

Хаби Алонсо Ливерпуль Реал Мадрид Тоттенхэм ПСЖ Бавария Кристал Пэлас Микки ван де Вен Майкл Олисе Брэдли Баркола
Михаил Олексиенко Источник
