Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Мирон Маркевич озвучил главную проблему сборной Украины

Мирон Богданович – об игре в обороне

Мирон Маркевич озвучил главную проблему сборной Украины
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о слабом месте сборной Украины накануне матча против Швеции.

«В атаке у нас все неплохо играют. А вот при обороне собственных ворот часто возникают проблемы. И это касается не только защитников. Хромает именно командная игра «сине-желтых» при атаках соперника. В матче со Швецией, а возможно, и в финальном поединке за право попадания на чемпионат мира, придется много отрабатывать у своих ворот, много бегать», – сказал Маркевич.

Матч плей-офф отбора на чемпионат мира против Швеции пройдет 26 марта в Валенсии.

