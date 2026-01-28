Мирон Маркевич озвучил главную проблему сборной Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о слабом месте сборной Украины накануне матча против Швеции.

«В атаке у нас все неплохо играют. А вот при обороне собственных ворот часто возникают проблемы. И это касается не только защитников. Хромает именно командная игра «сине-желтых» при атаках соперника. В матче со Швецией, а возможно, и в финальном поединке за право попадания на чемпионат мира, придется много отрабатывать у своих ворот, много бегать», – сказал Маркевич.

Матч плей-офф отбора на чемпионат мира против Швеции пройдет 26 марта в Валенсии.