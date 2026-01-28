10 побед подряд. Идеальная статистика Свитолиной: возврат в топ-10 рейтинга

Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит яркий старт сезона 2026 года.

Элина обыграла третью ракетку мира Коко Гофф в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии и одержала 10-ю победу подряд в сезоне, не потерпев ни одного поражения.

Эта победа со счетом 6:1, 6:2 в 59-минутном матче вывела Свитолину в полуфинал Australian Open 2026, где ее соперницей станет первая сеяная Арина Сабаленка.

Свитолина вернется в топ‑10 мирового рейтинга WTA после долгого периода вне первой десятки. Последний раз она была в топ-10 в октябре 2021 года, еще до декретного отпуска.

Победная серия Элины в 2026 году включает 5 матчей и титул на турнире в Окленде, а также 5 успешных матчей на Australian Open – всего 10 побед без поражений в сезоне.

Свитолина уже достигла одной из главных целей на 2026 год – возвращение в элитную десятку лучших теннисисток мира.

Статистика: все матчи Элины Свитолиной в сезоне 2026 года

Элина Свитолина вернулась в топ-10 рейтинга WTA