Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
28 января 2026, 06:43 | Обновлено 28 января 2026, 06:56
Элина обыграла Коко Гофф и вышла в полуфинал Australian Open 2026

10 побед подряд. Идеальная статистика Свитолиной: возврат в топ-10 рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит яркий старт сезона 2026 года.

Элина обыграла третью ракетку мира Коко Гофф в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии и одержала 10-ю победу подряд в сезоне, не потерпев ни одного поражения.

Эта победа со счетом 6:1, 6:2 в 59-минутном матче вывела Свитолину в полуфинал Australian Open 2026, где ее соперницей станет первая сеяная Арина Сабаленка.

Свитолина вернется в топ‑10 мирового рейтинга WTA после долгого периода вне первой десятки. Последний раз она была в топ-10 в октябре 2021 года, еще до декретного отпуска.

Победная серия Элины в 2026 году включает 5 матчей и титул на турнире в Окленде, а также 5 успешных матчей на Australian Open – всего 10 побед без поражений в сезоне.

Свитолина уже достигла одной из главных целей на 2026 год – возвращение в элитную десятку лучших теннисисток мира.

Статистика: все матчи Элины Свитолиной в сезоне 2026 года

Элина Свитолина вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина статистика Коко Гауфф Australian Open 2026 Арина Соболенко рейтинг WTA
