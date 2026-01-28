Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фиорентина – Комо – 1:3. Успех клуба Фабрегаса в Кубке. Видео голов и обзор
Кубок Италии
Фиорентина
27.01.2026 22:00 – FT 1 : 3
Комо
Италия
28 января 2026, 06:59 | Обновлено 28 января 2026, 07:09
Фиорентина – Комо – 1:3. Успех клуба Фабрегаса в Кубке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

Фиорентина – Комо – 1:3. Успех клуба Фабрегаса в Кубке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Вечером 27 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2025/26.

На стадионе Артемио Франки во Флоренции Фиорентина проиграла Комо со счетом 1:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У команды Сеска Фабрегаса голы забили Сержи Роберто, Нико Пас и Альваро Мората. За фиалок отличился Роберто Пикколи.

На стадии 1/4 финала Кубка Италии сыграют: Интер – Торино (4 февраля), Аталанта – Ювентус (5 февраля), Наполи – Комо (10 февраля), Болонья – Лацио (11 февраля),

Кубок Италии. 1/8 финала, 28 января 2026

Фиорентина – Комо – 1:3

Голы: РобертоПикколи, 7 – Сержи Роберто, 20, Нико Пас, 60, Альваро Мората, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Комо), асcист Николас-Геррит Кюн.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Пас (Комо).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Комо), асcист Диего Карлос.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Фиорентина), асcист Джованни Фаббиан.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
