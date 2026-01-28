Фиорентина – Комо – 1:3. Успех клуба Фабрегаса в Кубке. Видео голов и обзор

Вечером 27 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2025/26.

На стадионе Артемио Франки во Флоренции Фиорентина проиграла Комо со счетом 1:3.

У команды Сеска Фабрегаса голы забили Сержи Роберто, Нико Пас и Альваро Мората. За фиалок отличился Роберто Пикколи.

На стадии 1/4 финала Кубка Италии сыграют: Интер – Торино (4 февраля), Аталанта – Ювентус (5 февраля), Наполи – Комо (10 февраля), Болонья – Лацио (11 февраля),

Кубок Италии. 1/8 финала, 28 января 2026

Фиорентина – Комо – 1:3

Голы: РобертоПикколи, 7 – Сержи Роберто, 20, Нико Пас, 60, Альваро Мората, 90+1

Видео голов и обзор матча