«Это будет сложно». Журналист ESPN раскрыл перспективы Зинченко в Аяксе
Тейс Звагерман прокомментировал потенциальный переход украинца
Журналист ESPN Тейс Звагерман считает, что украинский защитник Александр Зинченко не задержится в амстердамском «Аяксе», который близок к его подписанию, из-за его высокой зарплаты.
«Это также связано с тем, что он на самом деле зарабатывал несколько миллионов в «Арсенале». Это сумма, которая скорее ближе к десяти миллионам, чем к двум. Конечно, говорят, что по обоюдному согласию всех сторон продление контракта возможно. Но, реалистично говоря, это будет сложно.
Если он приблизится к своему прежнему уровню, то к игроку с четырьмя чемпионскими титулами АПЛ и опытом игры в «Арсенале» и «Манчестер Сити» снова возникнет интерес со стороны других клубов», - сказал Звагерман в интервью Voetbalpraat.
Ранее в Нидерландах объяснили проблемы с трансфером Зинченко.
