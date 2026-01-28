Поражение Арсенала от МЮ: что произошло на встрече Артеты с командой

Тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что после неудачи в матче против «Манчестер Юнайтед» (2:3) он организовал общекомандное собрание. В ходе беседы тренер обсудил с подопечными вызовы, с которыми коллективу предстоит столкнуться на финишной прямой сезона.

«Команда отреагировала замечательно. Нам требовалась пауза, чтобы сбросить эмоциональное напряжение, немного замедлиться и проанализировать ситуацию через призму двух вопросов.

Первый: «Каково наше текущее состояние и как чувствую себя я?» Второй: «Каким образом мы проведем грядущие четыре месяца?»

Это был вдохновляющий и глубокий диалог, ведь его лейтмотив предельно ясен. Мы упорно трудились, чтобы сохранить шансы на успех сразу в четырех турнирах.

В оставшееся время сезона мы намерены играть в свое удовольствие, действовать решительно и с непоколебимой верой в итоговый триумф», – цитирует Артету издание The Guardian.