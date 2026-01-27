ФОТО. Начала восстановление: Костюк носит ортез после травмы на Aus Open
Марта поделилась новостями о своем здоровье
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась новостями о своем здоровье:
«После травмы, полученной на корте, сейчас эти дни – прежде всего о терпении. Вчера я начала интенсивный процесс обновления и буду делиться с вами тем, как шаг за шагом возвращаюсь назад», – подписала пост в Instagram Марта.
18 января Марта проиграла Эльзе Жакемо в первом раунде Открытого чемпионата Австралии на трех тай-брейках.
Костюк перед супертай-брейком в третьей партии подвернула ногу и получила травма. Из-за этого повреждения украинке пришлось сняться с парного разряда.
