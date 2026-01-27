Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Начала восстановление: Костюк носит ортез после травмы на Aus Open
Australian Open
27 января 2026, 22:16 |
526
0

ФОТО. Начала восстановление: Костюк носит ортез после травмы на Aus Open

Марта поделилась новостями о своем здоровье

27 января 2026, 22:16 |
526
0
ФОТО. Начала восстановление: Костюк носит ортез после травмы на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась новостями о своем здоровье:

«После травмы, полученной на корте, сейчас эти дни – прежде всего о терпении. Вчера я начала интенсивный процесс обновления и буду делиться с вами тем, как шаг за шагом возвращаюсь назад», – подписала пост в Instagram Марта.

18 января Марта проиграла Эльзе Жакемо в первом раунде Открытого чемпионата Австралии на трех тай-брейках.

Костюк перед супертай-брейком в третьей партии подвернула ногу и получила травма. Из-за этого повреждения украинке пришлось сняться с парного разряда.

ФОТО. Начала восстановление: Костюк носит ортез после травмы на Aus Open

По теме:
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 28 января
Свитолина: 13 попыток до первого полуфинала AO и почти возрастной рекорд
Марта Костюк фото травма травма ноги Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 27 января 2026, 04:55 3
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо

Про место в таблице информации нет

Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Футбол | 27 января 2026, 08:42 2
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии

Мирча Луческу попал в больницу

МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Футбол | 27.01.2026, 10:53
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 27.01.2026, 19:25
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Свитолина – вторая украинка, которой удалось дойти до полуфинала Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 19:21
Свитолина – вторая украинка, которой удалось дойти до полуфинала Aus Open
Свитолина – вторая украинка, которой удалось дойти до полуфинала Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 35
Футбол
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 3
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 63
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем