Свитолина – вторая украинка, которой удалось дойти до полуфинала Aus Open
В 2024 году до этой стадии добралась Даяна Ястремская
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала второй представительницей страны после Даяны Ястремская, которой удалось дойти до полуфинала Australian Open в одиночном разряде.
27 января Элина переиграла Коко Гауфф в своем четвертом четвертьфинальном поединке мейджора в Мельбурне. Далее Свитолина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
Ястремская играла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. Тогда Дана уступила Чжэн Циньвень в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. Тот полуфинал пока что так и остается единственным для Ястремской на турнирах Grand Slam.
Если учитывать все разряды, то в Мельбурне полуфиналы в парном турнире также проводили сестры Бондаренко Алена и Катерина, и Людмила Киченок (вместе с Аленой Остапенко).
Сестры Бондаренко завоевали трофей Aus Open в 2008 году, одолев в финале Викторию Азаренко и Шахар Пеер. Киченок и Остапенко в 2024 проиграли в решающем поединке за титул тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс.
Также можно отметить и Марту Костюк, которая в 2017 году стала чемпионкой юниорского Australian Open.
Украинки, которые играли в полуфиналах Australian Open 2026
Одиночный разряд:
- Элина Свитолина (2026)
- Даяна Ястремская (2024 – поражение в полуфинале)
Парный разряд:
- Людмила Киченок (2024 – поражение в финале)
- Алена и Катерина Бондаренко (2008 – чемпионки)
Юниорский турнир:
- Марта Костюк (2017 – чемпионка)
