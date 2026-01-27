Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина – вторая украинка, которой удалось дойти до полуфинала Aus Open
Australian Open
27 января 2026, 19:21 | Обновлено 27 января 2026, 19:22
В 2024 году до этой стадии добралась Даяна Ястремская

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала второй представительницей страны после Даяны Ястремская, которой удалось дойти до полуфинала Australian Open в одиночном разряде.

27 января Элина переиграла Коко Гауфф в своем четвертом четвертьфинальном поединке мейджора в Мельбурне. Далее Свитолина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Ястремская играла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. Тогда Дана уступила Чжэн Циньвень в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. Тот полуфинал пока что так и остается единственным для Ястремской на турнирах Grand Slam.

Если учитывать все разряды, то в Мельбурне полуфиналы в парном турнире также проводили сестры Бондаренко Алена и Катерина, и Людмила Киченок (вместе с Аленой Остапенко).

Сестры Бондаренко завоевали трофей Aus Open в 2008 году, одолев в финале Викторию Азаренко и Шахар Пеер. Киченок и Остапенко в 2024 проиграли в решающем поединке за титул тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс.

Также можно отметить и Марту Костюк, которая в 2017 году стала чемпионкой юниорского Australian Open.

Украинки, которые играли в полуфиналах Australian Open 2026

Одиночный разряд:

  • Элина Свитолина (2026)
  • Даяна Ястремская (2024 – поражение в полуфинале)

Парный разряд:

  • Людмила Киченок (2024 – поражение в финале)
  • Алена и Катерина Бондаренко (2008 – чемпионки)

Юниорский турнир:

  • Марта Костюк (2017 – чемпионка)
Элина Свитолина статистика Australian Open 2026 Australian Open Даяна Ястремская Марта Костюк Катерина Володько (Бондаренко) Алена Бондаренко Коко Гауфф
Даниил Агарков
