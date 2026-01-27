Звезда АПЛ с огромной зарплатой останется без клуба в ближайшие дни
Рахим Стерлинг покинет лондонский «Челси»
Английский вингер Рахим Стерлинг покинет лондонский «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, представители 31-летнего футболиста и руководство клуба ведут переговоры о расторжении соглашения и намерены закрыть вопрос до 2 февраля.
В текущем сезоне Рахим Стерлинг не провел ни одного матча во всех турнирах. При этом, англичанин получает зарплату в размере более 300 тысяч фунтов в неделю – пятая по размерам в АПЛ.
Ранее Росеньор прокомментировал слухи, что Палмер хочет покинуть «Челси».
🚨🛑 Raheem Sterling, expected to leave Chelsea in the next days and ready to make his move soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026
Chelsea and Sterling’s camp, in contact to find a solution before Monday as #CFC are prepared to let Raheem leave.
Talks underway between parties. pic.twitter.com/5WKlNMPdf3
