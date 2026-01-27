Звезда АПЛ с огромной зарплатой останется без клуба в ближайшие дни

Английский вингер Рахим Стерлинг покинет лондонский «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, представители 31-летнего футболиста и руководство клуба ведут переговоры о расторжении соглашения и намерены закрыть вопрос до 2 февраля.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг не провел ни одного матча во всех турнирах. При этом, англичанин получает зарплату в размере более 300 тысяч фунтов в неделю – пятая по размерам в АПЛ.

