Шахтер нацелился на вингера. Есть конкуренты
Уэсли привлекает внимание донецкого гранда
Бразильский вингер «Аль-Насра» Уэсли интересен донецкому «Шахтеру». Об этом сообщает Экрем Конур.
По информации источника, 20-летний футболист попал на радары украинского клуба. Также он привлекает внимание «Олимпиакоса», «Фламенго», «Болоньи», «Бенфики», «Эвертона» и «Спортинга». Английский клуб уже ведет переговоры по его переходу.
Уэсли не входит в планы Жорже Жезуша.
В текущем сезоне Уэсли провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт.
