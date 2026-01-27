Шахтер нацелился на вингера. Есть конкуренты

Бразильский вингер «Аль-Насра» Уэсли интересен донецкому «Шахтеру». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, 20-летний футболист попал на радары украинского клуба. Также он привлекает внимание «Олимпиакоса», «Фламенго», «Болоньи», «Бенфики», «Эвертона» и «Спортинга». Английский клуб уже ведет переговоры по его переходу.

Уэсли не входит в планы Жорже Жезуша.

В текущем сезоне Уэсли провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт.