Смотрите фотогалерею матча 1/4 финала Australian Open 2026
27 января Элина Свитолина разгромила Коко Гауфф в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.
Украинка одержала победу со счетом 6:1, 6:2 за 59 минут. Это было четвертое очное противостояние соперниц – Элина во второй раз одолела Коко.
Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в дебютный финал турниров Grand Slam Элина поборется против Арины Соболенко.
🏆 Australian Open 2026. 1/4 финала
Коко Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина) [12] – 1:6, 2:6
ФОТО. Первый полуфинал Aus Open. Как это было: Свитолина разбила Гауфф
