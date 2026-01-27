Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
ФОТО. Первый полуфинал Aus Open. Как это было: Свитолина разбила Гауфф

Смотрите фотогалерею матча 1/4 финала Australian Open 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

27 января Элина Свитолина разгромила Коко Гауфф в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка одержала победу со счетом 6:1, 6:2 за 59 минут. Это было четвертое очное противостояние соперниц – Элина во второй раз одолела Коко.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в дебютный финал турниров Grand Slam Элина поборется против Арины Соболенко.

🏆 Australian Open 2026. 1/4 финала

Коко Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина) [12] – 1:6, 2:6

ФОТО. Первый полуфинал Aus Open. Как это было: Свитолина разбила Гауфф

фото фотогалерея Элина Свитолина Коко Гауфф Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
