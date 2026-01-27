Прикарпатье может подписать футболиста с опытом игры в УПЛ
Юрий Козыренко находится на просмотре в команде
На просмотре в «Прикарпатье» находится универсал Юрий Козыренко, сообщает UA-Футбол.
По информации источника, с 26-летним футболистом может быть подписан контракт, если его кондиции устроят тренерский штаб.
Козыренко – универсальный игрок, который может сыграть на любой позиции в полузащите, в нападении и на флангах защиты. Он имеет опыт выступлений в УПЛ за «Ворсклу» и «Ингулец». Ранее Юрий играл за молодежную сборную Украины.
Предыдущим клубом Козыренко было «Подолье», за которое он играл в первой половине сезона, проведя 14 матчей во всех турнирах и отдав одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что нападающий «Прикарпатья» перешел в «Черноморец».
