  4. Прикарпатье может подписать футболиста с опытом игры в УПЛ
Украина. Первая лига
27 января 2026, 20:44 |
Прикарпатье может подписать футболиста с опытом игры в УПЛ

Юрий Козыренко находится на просмотре в команде

ФК Подолье. Юрий Козыренко

На просмотре в «Прикарпатье» находится универсал Юрий Козыренко, сообщает UA-Футбол.

По информации источника, с 26-летним футболистом может быть подписан контракт, если его кондиции устроят тренерский штаб.

Козыренко – универсальный игрок, который может сыграть на любой позиции в полузащите, в нападении и на флангах защиты. Он имеет опыт выступлений в УПЛ за «Ворсклу» и «Ингулец». Ранее Юрий играл за молодежную сборную Украины.

Предыдущим клубом Козыренко было «Подолье», за которое он играл в первой половине сезона, проведя 14 матчей во всех турнирах и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий «Прикарпатья» перешел в «Черноморец».

Прикарпатье Ивано-Франковск Юрий Козыренко Подолье Хмельницкий Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: UA-Football
