Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Плюс один для Григорчука. Черноморец подписал форварда
Украина. Первая лига
26 января 2026, 11:18 |
Андрей Хома стал «моряком»

ФК Черноморец.

Одесский Черноморец официально объявил о подписании украинского форварда Андрея Хомы. Об этом пишет пресс-служба «моряков».

«Поздравляем Андрея в команде и желаем успехов в черно-синей футболке», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Андрей подписал контракт с моряками на три года. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.

В первой части сезона Первой лиги Украины Андрей выступал за «Прикарпатье. Форвард провел 18 матчей, в которых отличился 10 голами и отдал 3 результативных передачи.

Черноморец достаточно активно провозит зимнее межсезонье.«Моряки» уже оформили трансферы Василия Курко из Оболони и Владислава Клименко, выступавшего за львовские Карпаты.

трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Андрей Хома Прикарпатье Ивано-Франковск
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
