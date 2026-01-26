ОФИЦИАЛЬНО. Плюс один для Григорчука. Черноморец подписал форварда
Андрей Хома стал «моряком»
Одесский Черноморец официально объявил о подписании украинского форварда Андрея Хомы. Об этом пишет пресс-служба «моряков».
«Поздравляем Андрея в команде и желаем успехов в черно-синей футболке», – говорится в сообщении.
По официальной информации, Андрей подписал контракт с моряками на три года. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.
В первой части сезона Первой лиги Украины Андрей выступал за «Прикарпатье. Форвард провел 18 матчей, в которых отличился 10 голами и отдал 3 результативных передачи.
Черноморец достаточно активно провозит зимнее межсезонье.«Моряки» уже оформили трансферы Василия Курко из Оболони и Владислава Клименко, выступавшего за львовские Карпаты.
