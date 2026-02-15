Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Он переживает трудный период». Во Франции рассказали о проблемах Забарного
Франция
«Он переживает трудный период». Во Франции рассказали о проблемах Забарного

Украинский защитник пока не может проявить себя в ПСЖ

«Он переживает трудный период». Во Франции рассказали о проблемах Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во Франции активно обсуждают не слишком удачную игру в составе ПСЖ защитника сборной Украины Ильи Забарного.

Так, ресурс paristeam.fr цитирует источник, приближенный к раздевалке парижской команды: «Он много работает, но видно, что он сомневается в себе, как только команда оказывается под давлением».

В то же время один из экспертов, комментируя нестабильную игру Забарного, заявил: «У него есть физические данные, но в психологическом плане он переживает тяжелый период».

И все же в ПСЖ продолжают верить в украинского защитника. Один из представителей парижского клуба заверил: «Мы подписали его не на полгода, а чтобы построить что-то новое».

Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Комментарии
