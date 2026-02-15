Во Франции обсуждают ограничения рекламы ставок на чемпионате мира

Французский регулятор азартных игр ANJ призвал операторов ставок и телевещателей проявлять сдержанность в рекламе во время чемпионата мира по футболу этим летом.

Ведомство опасается, что увеличенное число матчей и длительность турнира подтолкнут компании к чрезмерным маркетинговым расходам.

Дополнительную обеспокоенность вызвали двухминутные паузы на воду во время матчей, создающие новые рекламные окна. В ходе переговоров с ассоциацией ADMTV один из крупных вещателей уже отказался продавать рекламу в эти паузы.

ANJ призвала участников рынка последовать этому примеру и допустила возможность полного запрета рекламы во время крупных спортивных событий в будущем.

