Во Франции обсуждают ограничения рекламы ставок на чемпионате мира
Причиной стали новые рекламные окна в трансляциях
Французский регулятор азартных игр ANJ призвал операторов ставок и телевещателей проявлять сдержанность в рекламе во время чемпионата мира по футболу этим летом.
Ведомство опасается, что увеличенное число матчей и длительность турнира подтолкнут компании к чрезмерным маркетинговым расходам.
Дополнительную обеспокоенность вызвали двухминутные паузы на воду во время матчей, создающие новые рекламные окна. В ходе переговоров с ассоциацией ADMTV один из крупных вещателей уже отказался продавать рекламу в эти паузы.
ANJ призвала участников рынка последовать этому примеру и допустила возможность полного запрета рекламы во время крупных спортивных событий в будущем.
