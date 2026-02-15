Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:2. Как Роналду забил 962-й мяч. Видео голов, обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
14.02.2026 19:30 – FT 0 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
15 февраля 2026, 17:04 | Обновлено 15 февраля 2026, 17:10
Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:2. Как Роналду забил 962-й мяч. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 22‑го тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 14 февраля состоялся матч 22‑го тура чемпионата Саудовской Аравии

Звездный клуб Аль-Наср на выезде обыграл Аль-Фатех со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18‑й минуте знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду забил 962‑й гол в профи-карьере, открыв счет после передачи Садио Мане.

Во второй половине встречи Айман Яхья увеличил преимущество гостей на 78‑й минуте (2:0). Аль‑Наср продолжает борьбу за титул.

Лидеры: Аль-Хиляль (53 очка), Аль-Наср (52), Аль-Ахли (50), Аль-Кадисия (47), Аль-Таавун (39), Аль-Иттихад (37), Аль-Иттифак (35).

Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур, 14 февраля

Аль‑Фатех – Аль‑Наср – 0:2

Голы: Криштиану Роналду, 18, Айман Яхья, 78

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 21 16 5 0 55 - 18 21.02.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль 53
2 Аль-Наср Эр-Рияд 21 17 1 3 53 - 18 21.02.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун 52
3 Аль-Ахли Джидда 21 15 5 1 40 - 14 19.02.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда 50
4 Аль-Кадaсиа 21 14 5 2 46 - 19 20.02.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа 47
5 Аль-Таавун 21 12 3 6 38 - 24 20.02.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун 39
6 Аль-Иттихад 21 11 4 6 36 - 26 21.02.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд 37
7 Аль-Иттифак 21 10 5 6 30 - 32 19.02.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак 35
8 Неом 21 8 4 9 26 - 30 21.02.26 21:00 Аль-Халидж - Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом30.01.26 Неом 3:0 Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда 28
9 Аль-Халидж 21 7 6 8 40 - 33 21.02.26 21:00 Аль-Халидж - Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 27
10 Аль-Фатех 21 6 6 9 26 - 37 19.02.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех 24
11 Аль-Хазм 21 6 6 9 22 - 38 21.02.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак 24
12 Аль-Фейха 21 6 5 10 23 - 35 20.02.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех 23
13 Аль-Холуд 21 6 1 14 27 - 37 19.02.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак 19
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 21 4 7 10 21 - 31 20.02.26 21:00 Дамак - Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 19
15 Дамак 21 2 9 10 16 - 36 20.02.26 21:00 Дамак - Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд30.01.26 Неом 3:0 Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак 15
16 Аль-Рияд 21 2 7 12 19 - 41 19.02.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль 13
17 Аль-Ахдуд 21 2 4 15 16 - 43 20.02.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд 10
18 Аль-Наджма 21 1 5 15 20 - 42 19.02.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа 8
Полная таблица

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Айман Яхья (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Кингсли Коман.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Садио Мане.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
