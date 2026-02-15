Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:2. Как Роналду забил 962-й мяч. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 22‑го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 14 февраля состоялся матч 22‑го тура чемпионата Саудовской Аравии
Звездный клуб Аль-Наср на выезде обыграл Аль-Фатех со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 18‑й минуте знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду забил 962‑й гол в профи-карьере, открыв счет после передачи Садио Мане.
Во второй половине встречи Айман Яхья увеличил преимущество гостей на 78‑й минуте (2:0). Аль‑Наср продолжает борьбу за титул.
Лидеры: Аль-Хиляль (53 очка), Аль-Наср (52), Аль-Ахли (50), Аль-Кадисия (47), Аль-Таавун (39), Аль-Иттихад (37), Аль-Иттифак (35).
Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур, 14 февраля
Аль‑Фатех – Аль‑Наср – 0:2
Голы: Криштиану Роналду, 18, Айман Яхья, 78
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|21
|16
|5
|0
|55 - 18
|21.02.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль
|53
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|21
|17
|1
|3
|53 - 18
|21.02.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун
|52
|3
|Аль-Ахли Джидда
|21
|15
|5
|1
|40 - 14
|19.02.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда
|50
|4
|Аль-Кадaсиа
|21
|14
|5
|2
|46 - 19
|20.02.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа
|47
|5
|Аль-Таавун
|21
|12
|3
|6
|38 - 24
|20.02.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун
|39
|6
|Аль-Иттихад
|21
|11
|4
|6
|36 - 26
|21.02.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд
|37
|7
|Аль-Иттифак
|21
|10
|5
|6
|30 - 32
|19.02.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак
|35
|8
|Неом
|21
|8
|4
|9
|26 - 30
|21.02.26 21:00 Аль-Халидж - Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом30.01.26 Неом 3:0 Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда
|28
|9
|Аль-Халидж
|21
|7
|6
|8
|40 - 33
|21.02.26 21:00 Аль-Халидж - Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|27
|10
|Аль-Фатех
|21
|6
|6
|9
|26 - 37
|19.02.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех
|24
|11
|Аль-Хазм
|21
|6
|6
|9
|22 - 38
|21.02.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак
|24
|12
|Аль-Фейха
|21
|6
|5
|10
|23 - 35
|20.02.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех
|23
|13
|Аль-Холуд
|21
|6
|1
|14
|27 - 37
|19.02.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак
|19
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|21
|4
|7
|10
|21 - 31
|20.02.26 21:00 Дамак - Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|19
|15
|Дамак
|21
|2
|9
|10
|16 - 36
|20.02.26 21:00 Дамак - Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд30.01.26 Неом 3:0 Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак
|15
|16
|Аль-Рияд
|21
|2
|7
|12
|19 - 41
|19.02.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль
|13
|17
|Аль-Ахдуд
|21
|2
|4
|15
|16 - 43
|20.02.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд
|10
|18
|Аль-Наджма
|21
|1
|5
|15
|20 - 42
|19.02.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа
|8
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер рассказал о ситуации с безопасностью в Запорожье
Сергей Дирявка прокомментировал травму одного из лидеров сборной Украины