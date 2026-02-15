Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
15 февраля 2026, 12:00 | Обновлено 15 февраля 2026, 12:05
ВИДЕО. Тренер Аякса прокомментировал травму Зинченко

Украинец получил серьезное повреждение в игре с «Фортуной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Нидерландский тренер амстердамского «Аякса» Фреди Грим прокомментировал травму украинского защитника Александра Зинченко.

28-летний футболист получил повреждение в игре 23-го тура чемпионата Нидерландов с «Фортуной». Украинец вышел в стартовом составе, но был заменен на шестой минуте из-за стыка, в результате которого он получил травму колена.

Всего на счету Александра Зинченко в текущем сезоне 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. Предыдущие полгода он на правах аренды провел в «Ноттингем Форест».

ВИДЕО. Тренер Аякса прокомментировал травму Зинченко

