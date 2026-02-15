ВИДЕО. Тренер Аякса прокомментировал травму Зинченко
Украинец получил серьезное повреждение в игре с «Фортуной»
Нидерландский тренер амстердамского «Аякса» Фреди Грим прокомментировал травму украинского защитника Александра Зинченко.
28-летний футболист получил повреждение в игре 23-го тура чемпионата Нидерландов с «Фортуной». Украинец вышел в стартовом составе, но был заменен на шестой минуте из-за стыка, в результате которого он получил травму колена.
Всего на счету Александра Зинченко в текущем сезоне 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. Предыдущие полгода он на правах аренды провел в «Ноттингем Форест».
