Нидерландский тренер амстердамского «Аякса» Фреди Грим прокомментировал травму украинского защитника Александра Зинченко.

28-летний футболист получил повреждение в игре 23-го тура чемпионата Нидерландов с «Фортуной». Украинец вышел в стартовом составе, но был заменен на шестой минуте из-за стыка, в результате которого он получил травму колена.

Всего на счету Александра Зинченко в текущем сезоне 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. Предыдущие полгода он на правах аренды провел в «Ноттингем Форест».

ВИДЕО. Тренер Аякса прокомментировал травму Зинченко