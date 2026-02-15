Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Пахтакор – 1:1. Лях спас от поражения. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Оболонь
12.02.2026 16:00 – FT 1 : 1
Пахтакор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 12:42 |
26
0

Оболонь – Пахтакор – 1:1. Лях спас от поражения. Видео голов и обзор матча

Тарас Лях забил перед финальным свистком

15 февраля 2026, 12:42 |
26
0
Оболонь – Пахтакор – 1:1. Лях спас от поражения. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, «пивовары» сыграли контрольный матч с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.

Поединок с вице-чемпионом Узбекистана складывался для украинского клуба совсем непросто. «Оболонь» пропустила на 13-й минуте.

«Пивовары» смогли спастись от поражения. После подачи с углового Тарас Лях выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля

«Оболонь» (Украина) – «Пахтакор» (Узбекистан) – 1:1

Голы: Лях, 89 – Турдимуродов, 13

Видео голов и обзор матча

Комментарии после матча

По теме:
Оболонь – Кеге – 3:3. Результативная ничья. Видео голов и обзор матча
Виталий ПОНОМАРЕВ: «К сезону команда подготовлена»
Чемпионат Португалии: поражение Браги, яркий матч Каза Пии и Ароки
товарищеские матчи Пахтакор учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Бокс | 15 февраля 2026, 09:14 0
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко

Легендарный супертяжеловес выделил Джека Джонсона и Мухаммеда Али

Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Футбол | 15 февраля 2026, 10:40 15
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы

У Александра Зинченко – подозрение на разрыв крестовых связок

Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Футбол | 14.02.2026, 22:55
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
На каком месте ЛНЗ? Милевский удивил, назвав будущего чемпиона УПЛ
Футбол | 15.02.2026, 10:46
На каком месте ЛНЗ? Милевский удивил, назвав будущего чемпиона УПЛ
На каком месте ЛНЗ? Милевский удивил, назвав будущего чемпиона УПЛ
Легенда Динамо отрекся от футболистов киевского гранда
Футбол | 15.02.2026, 08:41
Легенда Динамо отрекся от футболистов киевского гранда
Легенда Динамо отрекся от футболистов киевского гранда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
14.02.2026, 06:02
Футбол
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 14
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 51
Зимние виды
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
13.02.2026, 08:14 54
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем