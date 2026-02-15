Оболонь – Пахтакор – 1:1. Лях спас от поражения. Видео голов и обзор матча
Тарас Лях забил перед финальным свистком
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, «пивовары» сыграли контрольный матч с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.
Поединок с вице-чемпионом Узбекистана складывался для украинского клуба совсем непросто. «Оболонь» пропустила на 13-й минуте.
«Пивовары» смогли спастись от поражения. После подачи с углового Тарас Лях выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку.
Товарищеский матч. Турция. 12 февраля
«Оболонь» (Украина) – «Пахтакор» (Узбекистан) – 1:1
Голы: Лях, 89 – Турдимуродов, 13
