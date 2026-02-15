Металлист 1925 – Мольде – 1:0. Забили перед перерывом. Видео гола и обзор

«Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Испании провел заключительный спарринг. Команда Младена Бартуловича со счетом 1:0 обыграла клуб «Мольде» из Норвегии.

«Мольде» грамотно защищался и отвечал своими атаками. «Металлист 1925» смог взломать оборону соперника только в конце первого тайма.

На 44-й минуте Батон Забергджа заставил защитника ошибиться и отправил мяч в сетку. Этот гол так и остался единственным в этом матче.

Товарищеский матч. Испания. 12 февраля

«Металлист 1925» (Украина) – «Мольде» (Норвегия) – 1:0

Гол: Забергджа, 44

