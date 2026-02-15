Металлист 1925 – Мольде – 1:0. Забили перед перерывом. Видео гола и обзор
Харьковский клуб завершил сборы минимальной победой
«Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Испании провел заключительный спарринг. Команда Младена Бартуловича со счетом 1:0 обыграла клуб «Мольде» из Норвегии.
«Мольде» грамотно защищался и отвечал своими атаками. «Металлист 1925» смог взломать оборону соперника только в конце первого тайма.
На 44-й минуте Батон Забергджа заставил защитника ошибиться и отправил мяч в сетку. Этот гол так и остался единственным в этом матче.
Товарищеский матч. Испания. 12 февраля
«Металлист 1925» (Украина) – «Мольде» (Норвегия) – 1:0
Гол: Забергджа, 44
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб ожидает перестройка
Украинец покинул поле уже на 6-й минуте