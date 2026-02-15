Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Мольде – 1:0. Забили перед перерывом. Видео гола и обзор
Товарищеские матчи
Металлист 1925
12.02.2026 17:00 – FT 1 : 0
Мольде
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 13:56 | Обновлено 15 февраля 2026, 13:59
59
0

Металлист 1925 – Мольде – 1:0. Забили перед перерывом. Видео гола и обзор

Харьковский клуб завершил сборы минимальной победой

15 февраля 2026, 13:56 | Обновлено 15 февраля 2026, 13:59
59
0
Металлист 1925 – Мольде – 1:0. Забили перед перерывом. Видео гола и обзор
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Испании провел заключительный спарринг. Команда Младена Бартуловича со счетом 1:0 обыграла клуб «Мольде» из Норвегии.

«Мольде» грамотно защищался и отвечал своими атаками. «Металлист 1925» смог взломать оборону соперника только в конце первого тайма.

На 44-й минуте Батон Забергджа заставил защитника ошибиться и отправил мяч в сетку. Этот гол так и остался единственным в этом матче.

Товарищеский матч. Испания. 12 февраля

«Металлист 1925» (Украина) – «Мольде» (Норвегия) – 1:0

Гол: Забергджа, 44

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
СК Полтава – Буковина – 0:1. Обыграли клуб УПЛ. Видео гола и обзор матча
Эпицентр – Пахтакор – 2:0. Победа на сборах. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину
товарищеские матчи Мольде учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ Батон Забергджа видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Футбол | 15 февраля 2026, 09:12 14
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели

Киевский клуб ожидает перестройка

Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Футбол | 14 февраля 2026, 22:55 2
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну

Украинец покинул поле уже на 6-й минуте

Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Хоккей | 14.02.2026, 20:39
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда
Футбол | 15.02.2026, 12:36
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Футбол | 15.02.2026, 07:22
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 9
Олимпийские игры
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 08:00 13
Футбол
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 12
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
14.02.2026, 07:32 2
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 2
Бокс
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем