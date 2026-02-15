Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 08:16 |
543
0

Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском

Денис Мирошниченко попал в неприятную ситуацию

15 февраля 2026, 08:16 |
543
0
Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
ФК Карпаты. Денис Мирошниченко

Украинский защитник Денис Мирошниченко попал в скандальную ситуацию – футболист выступил с обращением к своим партнерам на русском языке перед началом товарищеского матча.

После этого инцидента в клубе лишили футболиста капитанской повязки.

К тому же, как сообщает источник, Денис Мирошниченко оштрафован на 25% от своей зарплаты.

В контрактах футболистов «Карпат» есть прописанный пункт, который гласит: «Что на камеру нужно общаться только на украинском языке».

Ранее сообщалось о том, что «Рух» арендовал легионера львовских «Карпат».

По теме:
Дулуб пригласил в помощники бывшего тренера клуба УПЛ
ФОТО. Вот как Бражко поздравил Квиткову с Днем святого Валентина
Динамо выступило с важным заявлением к болельщикам
товарищеские матчи капитан чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Денис Мирошниченко контрольные матчи УПЛ русский язык
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Олимпийские игры | 14 февраля 2026, 19:26 32
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии

Украинцу угрожал министр Дегтярев

Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14 февраля 2026, 08:57 4
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление

Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»

ВИДЕО. Сын Роналду блеснул ассистом пяткой в матче за Португалию U-16
Футбол | 15.02.2026, 03:57
ВИДЕО. Сын Роналду блеснул ассистом пяткой в матче за Португалию U-16
ВИДЕО. Сын Роналду блеснул ассистом пяткой в матче за Португалию U-16
Экс-игрок сборной Украины: «Забарный не оправдывает ожиданий ПСЖ»
Футбол | 14.02.2026, 23:18
Экс-игрок сборной Украины: «Забарный не оправдывает ожиданий ПСЖ»
Экс-игрок сборной Украины: «Забарный не оправдывает ожиданий ПСЖ»
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 14.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
13.02.2026, 08:14 54
Олимпийские игры
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
14.02.2026, 04:22 1
Футбол
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 08:00 13
Футбол
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 12
Футбол
В CAS дали комментарий по апелляции Гераскевича
В CAS дали комментарий по апелляции Гераскевича
13.02.2026, 11:35 8
Олимпийские игры
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем