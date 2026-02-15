Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском

Украинский защитник Денис Мирошниченко попал в скандальную ситуацию – футболист выступил с обращением к своим партнерам на русском языке перед началом товарищеского матча.

После этого инцидента в клубе лишили футболиста капитанской повязки.

К тому же, как сообщает источник, Денис Мирошниченко оштрафован на 25% от своей зарплаты.

В контрактах футболистов «Карпат» есть прописанный пункт, который гласит: «Что на камеру нужно общаться только на украинском языке».

