Украина. Премьер лига15 февраля 2026, 08:16 |
543
0
Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Денис Мирошниченко попал в неприятную ситуацию
15 февраля 2026, 08:16 |
543
0
Украинский защитник Денис Мирошниченко попал в скандальную ситуацию – футболист выступил с обращением к своим партнерам на русском языке перед началом товарищеского матча.
После этого инцидента в клубе лишили футболиста капитанской повязки.
К тому же, как сообщает источник, Денис Мирошниченко оштрафован на 25% от своей зарплаты.
В контрактах футболистов «Карпат» есть прописанный пункт, который гласит: «Что на камеру нужно общаться только на украинском языке».
Ранее сообщалось о том, что «Рух» арендовал легионера львовских «Карпат».
Читайте также:В Карпатах переизберут капитана после инцидента на сборах
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 14 февраля 2026, 19:26 32
Украинцу угрожал министр Дегтярев
Футбол | 14 февраля 2026, 08:57 4
Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»
Футбол | 15.02.2026, 03:57
Футбол | 14.02.2026, 23:18
Футбол | 14.02.2026, 21:12
Комментарии 0
Популярные новости
14.02.2026, 08:12
13.02.2026, 08:14 54
14.02.2026, 09:22
14.02.2026, 04:22 1
13.02.2026, 08:00 13
14.02.2026, 08:37 12
13.02.2026, 11:35 8
13.02.2026, 14:09 1