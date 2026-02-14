Динамо выступило с важным заявлением к болельщикам

Киевское «Динамо» проведет свой первый официальный матч 2026 года и следующий домашний поединок Украинской Премьер-Лиги в пятницу, 20 февраля. В 17-м туре чемпионата Украины «бело-синие» встретятся с львовским «Рухом».

Игра состоится на домашнем стадионе киевлян – «Стадион Динамо им. Валерия Лобановского», начало встречи запланировано на 18:00.

Киевский клуб на официальном сайте обратился к болельщикам и объявил о старте продажи билетов на этот матч.

«Стартовали продажи билетов на предстоящий матч. Цена билета, в зависимости от категории, составит 250, 500, 800 и 1500 гривен.

Из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено. Напомним, «Динамо» имеет разрешение на присутствие 4333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Убежище на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона, под паркингом. Оно имеет все необходимое – питьевую воду, санузлы и т.д.

Ждем вас на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского!», – говорится в обращении киевлян.