Во Франции оценили игру Забарного после позорного фиаско ПСЖ

Французское издание Foot Mercato оценило игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче против «Ренна» (1:3).

«Забарный вернулся в стартовом составе, но снова не выглядел спокойным. Команда часто играла разрозненно, что затрудняло его игру. Он испытывал трудности в передвижении и при быстрых атаках соперника.

Забарный проиграл борьбу при втором голе «Ренна» после углового удара, уступив Лепо. Также он испытывал трудности из-за тактических недостатков ПСЖ и больших свободных зон для соперника», – говорится в материале Foot Mercato.