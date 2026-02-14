Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Во Франции оценили игру Забарного после позорного фиаско ПСЖ
Франция
14 февраля 2026, 21:20 |
Во Франции оценили игру Забарного после позорного фиаско ПСЖ

Столичный клуб проиграл «Ренну» – 1:3

Во Франции оценили игру Забарного после позорного фиаско ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французское издание Foot Mercato оценило игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче против «Ренна» (1:3).

«Забарный вернулся в стартовом составе, но снова не выглядел спокойным. Команда часто играла разрозненно, что затрудняло его игру. Он испытывал трудности в передвижении и при быстрых атаках соперника.

Забарный проиграл борьбу при втором голе «Ренна» после углового удара, уступив Лепо. Также он испытывал трудности из-за тактических недостатков ПСЖ и больших свободных зон для соперника», – говорится в материале Foot Mercato.

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Ренн Ренн - ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: Footmercato
Vitaly Kozak
Там при другому голі був такий навіс, що дотягнутись важко було, а в третьому голі два гравці суперника виходили по його флангу на нього одного. Інша справа, що був момент, коли він втратив м'яч і просто диво сталось, що суперник вийшов один на один з голкіпером і промахнувся.
Ответить
+3
Viktor Shuper
і захист ПСЖ це просто дно в цілому. я не знаю як вони так грають, купа помилок, дають купу вільного простору гравцям суперника і ті роблять що хочуть. а напад хіба кращий? купа моментів була вчора, де голи? з таким нападом мали забивати мінімум 3, моментів вистачало
Ответить
0
Viktor Shuper
там не до Забарного питання. ціла команда зіграли як дніща повні, на повному пофігізмі. думали що якось виграють, у них не вперше таке у внутрішньому чемпі
Ответить
0
Gargantua
при втором голе он держал совсем другого игрока, которого вынужден был бросить и пятиться назад, но так и не дотянулся. Забившего гол игрока потеряли его партнеры.
Ответить
0
