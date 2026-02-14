Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Что с Ильей? Забарный допустил дикую ошибку в матче с Ренном
Франция
14 февраля 2026, 17:57 |
Украинец чуть не привез гол в свои ворота

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отметился не слишком уверенной игрой в матче 22-го тура чемпионата Франции с Ренном (1:3).

Так, питомец киевского «Динамо» попал под шквал критики за свои действия на 46-й минуте встречи, когда он в не слишком сложной ситуации не смог обработать мяч после выноса соперника.

Более того, Забарный поскользнулся и подарил игровую сферу нападающему «Ренна» Арно Нордену. Тот подобрал мяч и выбежал на свидание с вратарем ПСЖ, однако, к счастью для украинца, пробил мимо ворот.

Илья Забарный ПСЖ Ренн Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
