ВИДЕО. Что с Ильей? Забарный допустил дикую ошибку в матче с Ренном
Украинец чуть не привез гол в свои ворота
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отметился не слишком уверенной игрой в матче 22-го тура чемпионата Франции с Ренном (1:3).
Так, питомец киевского «Динамо» попал под шквал критики за свои действия на 46-й минуте встречи, когда он в не слишком сложной ситуации не смог обработать мяч после выноса соперника.
Более того, Забарный поскользнулся и подарил игровую сферу нападающему «Ренна» Арно Нордену. Тот подобрал мяч и выбежал на свидание с вратарем ПСЖ, однако, к счастью для украинца, пробил мимо ворот.
Illa Zabarnyi to idealny następca na pozycja kloca za Milana Škriniara w PSG.— Trójkolorowa Piłka (@Trojkolorowa_) February 13, 2026
Różnica jedynie w tym, że Słowak przychodził za darmo, a ten kosztował ponad 60 milionów euro. pic.twitter.com/3otkM9edIm
