ВИДЕО. Что с Ильей? Забарный допустил дикую ошибку в матче с Ренном

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отметился не слишком уверенной игрой в матче 22-го тура чемпионата Франции с Ренном (1:3).

Так, питомец киевского «Динамо» попал под шквал критики за свои действия на 46-й минуте встречи, когда он в не слишком сложной ситуации не смог обработать мяч после выноса соперника.

Более того, Забарный поскользнулся и подарил игровую сферу нападающему «Ренна» Арно Нордену. Тот подобрал мяч и выбежал на свидание с вратарем ПСЖ, однако, к счастью для украинца, пробил мимо ворот.