Роналду определился, где хочет играть. Аль-Наср пытается его продать
Португальский бомбардир хочет перебраться в Английскую Премьер-лигу
«Аль-Наср» намерен избавиться от португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Touchline.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии активно изучает варианты продажи 41-летнего футболиста, который намерен вернуться в Английскую Премьер-лигу. В тоже время «Спортинг» заинтересован в подписании форварда.
В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Ранее Роналду сделал громкое заявление после бойкота.
