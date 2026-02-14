Роналду определился, где хочет играть. Аль-Наср пытается его продать

«Аль-Наср» намерен избавиться от португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Touchline.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии активно изучает варианты продажи 41-летнего футболиста, который намерен вернуться в Английскую Премьер-лигу. В тоже время «Спортинг» заинтересован в подписании форварда.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее Роналду сделал громкое заявление после бойкота.