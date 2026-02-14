Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду определился, где хочет играть. Аль-Наср пытается его продать
Саудовская Аравия
14 февраля 2026, 18:28 |
485
0

Роналду определился, где хочет играть. Аль-Наср пытается его продать

Португальский бомбардир хочет перебраться в Английскую Премьер-лигу

14 февраля 2026, 18:28 |
485
0
Роналду определился, где хочет играть. Аль-Наср пытается его продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Аль-Наср» намерен избавиться от португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Touchline.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии активно изучает варианты продажи 41-летнего футболиста, который намерен вернуться в Английскую Премьер-лигу. В тоже время «Спортинг» заинтересован в подписании форварда.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее Роналду сделал громкое заявление после бойкота.

По теме:
ВИДЕО. Трубин привез глупый гол. Реакция Моуриньо была бесценна
Карпати готовят контракт для игрока сборной Украины. Он интересен Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Финалист Лиги Европы продолжит карьеру в Первой лиге Украины
Криштиану Роналду трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Спортинг Лиссабон
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 16:59 2
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби

А Словакия тем временем обыграла Италию

Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Футбол | 13 февраля 2026, 20:01 6
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт

Александр Караваев может продлить свое пребывание в киевском клубе

Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Футбол | 14.02.2026, 12:10
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Последний спарринг. Костюк определил стартовый состав Динамо на игру с РФШ
Футбол | 14.02.2026, 15:47
Последний спарринг. Костюк определил стартовый состав Динамо на игру с РФШ
Последний спарринг. Костюк определил стартовый состав Динамо на игру с РФШ
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Футбол | 14.02.2026, 06:32
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 6
Олимпийские игры
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
13.02.2026, 00:02 14
Олимпийские игры
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 11
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 19
Футбол
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09
Олимпийские игры
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем