Обменялись голами. Полесье провело спарринг с клубом Брно из Чехии

«Полесье» завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В субботу, 14 февраля, подопечные Руслана Ротаня провели товарищеский матч с чешским клубом «Брно».

Соперник «Полесья» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии и лидирует в турнирной таблице.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. Голом в составе «Полесья» отметился Таллес Коста.

Для «Полесья» это был второй товарищеский матч за день. Ранее команда со счетом 1:2 проиграла «Торонто».

Товарищеский матч. Испания. 14 февраля

«Полесье» (Украина) – «Брно» (Чехия) – 1:1

Гол: Таллес Коста