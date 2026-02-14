Обменялись голами. Полесье провело спарринг с клубом Брно из Чехии
Поединок «Полесье» – «Брно» завершился со счетом 1:1
«Полесье» завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В субботу, 14 февраля, подопечные Руслана Ротаня провели товарищеский матч с чешским клубом «Брно».
Соперник «Полесья» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии и лидирует в турнирной таблице.
Матч завершился вничью со счетом 1:1. Голом в составе «Полесья» отметился Таллес Коста.
Для «Полесья» это был второй товарищеский матч за день. Ранее команда со счетом 1:2 проиграла «Торонто».
Товарищеский матч. Испания. 14 февраля
«Полесье» (Украина) – «Брно» (Чехия) – 1:1
Гол: Таллес Коста
