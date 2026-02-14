Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий Вернидуб в сильном шоке из-за того, что происходит в клубе
Другие новости
14 февраля 2026, 20:23 |
1790
1

Юрий Вернидуб в сильном шоке из-за того, что происходит в клубе

Тренер разочарован работой своего предшественника в «Нефтчи»

14 февраля 2026, 20:23 |
1790
1 Comments
Юрий Вернидуб в сильном шоке из-за того, что происходит в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Нефтчи» Баку Юрий Вернидуб остался удивлен подходом своего предшественника Самира Абасова к формированию состава.

По информации азербайджанских СМИ, украинский специалист проверил отчеты о подписании легионеров и не нашел надлежащих обоснований трансферов.

«Вернидуб был шокирован этим. 60-летний специалист считает, что Абасов не подошел к своей работе профессионально, что привело к значительному ущербу бюджету клуба», – пишет издание.

По мнению тренера, одной из причин нестабильных результатов стала трансферная политика, в частности приглашение нескольких иностранцев.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Обычно 14 февраля я на сборах...»
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер из УПЛ перешел в зарубежный клуб
Скандал в УПЛ: игрок сбежал в другую страну и уже нашел себе новую команду
Юрий Вернидуб Нефтчи Баку чемпионат Азербайджана по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Футбол | 13 февраля 2026, 20:01 6
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт

Александр Караваев может продлить свое пребывание в киевском клубе

Дубль Кейна, четыре гола Байера, Хоффенхайм продолжает удивлять
Футбол | 14 февраля 2026, 18:36 0
Дубль Кейна, четыре гола Байера, Хоффенхайм продолжает удивлять
Дубль Кейна, четыре гола Байера, Хоффенхайм продолжает удивлять

Мюнхен идет к чемпионству

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Бокс | 14.02.2026, 02:44
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Футбол | 14.02.2026, 06:45
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
ОИ-2026. Украина – круговая. Прошла женская эстафета по лыжным гонкам
Олимпийские игры | 14.02.2026, 14:20
ОИ-2026. Украина – круговая. Прошла женская эстафета по лыжным гонкам
ОИ-2026. Украина – круговая. Прошла женская эстафета по лыжным гонкам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
эта "новость" была месяца два назад
Ответить
0
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
14.02.2026, 06:32 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 2
Бокс
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 9
Олимпийские игры
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем