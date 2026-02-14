Юрий Вернидуб в сильном шоке из-за того, что происходит в клубе

Главный тренер «Нефтчи» Баку Юрий Вернидуб остался удивлен подходом своего предшественника Самира Абасова к формированию состава.

По информации азербайджанских СМИ, украинский специалист проверил отчеты о подписании легионеров и не нашел надлежащих обоснований трансферов.

«Вернидуб был шокирован этим. 60-летний специалист считает, что Абасов не подошел к своей работе профессионально, что привело к значительному ущербу бюджету клуба», – пишет издание.

По мнению тренера, одной из причин нестабильных результатов стала трансферная политика, в частности приглашение нескольких иностранцев.