Юрий Вернидуб в сильном шоке из-за того, что происходит в клубе
Тренер разочарован работой своего предшественника в «Нефтчи»
Главный тренер «Нефтчи» Баку Юрий Вернидуб остался удивлен подходом своего предшественника Самира Абасова к формированию состава.
По информации азербайджанских СМИ, украинский специалист проверил отчеты о подписании легионеров и не нашел надлежащих обоснований трансферов.
«Вернидуб был шокирован этим. 60-летний специалист считает, что Абасов не подошел к своей работе профессионально, что привело к значительному ущербу бюджету клуба», – пишет издание.
По мнению тренера, одной из причин нестабильных результатов стала трансферная политика, в частности приглашение нескольких иностранцев.
