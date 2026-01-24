Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 08:36
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»

Специалист заявил, что никогда не замечал за собой признаков звездной болезни

Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб объяснил, переживал ли когда-нибудь звездную болезнь. Специалист извинился за свое эмоциональное поведение во время футбольных матчей.

– Был ли в вашей карьере момент, когда хотели все бросить и уйти из футбола?

– Нет, такого никогда не было. Но как из него можно уйти, если это работа всей твоей жизни?

– Замечали ли когда-нибудь за собой звездную болезнь?

– Да нет, никогда не было. Не помню за собой подобное ни во времена игровой карьеры, ни когда уже стал тренером.

– О чем сожалеете?

– Возможно, кого-то обидел или что-то не то сделал во время игры. Хочу попросить прощения у этих людей. Пусть все оно останется позади. Это самое главное, – сказал Вернидуб.

В настоящее время Юрий Вернидуб возглавляет Нефтчи. В нынешнем сезоне чемпионата Азербайджана Нефтчи занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных пунктов.

Источник: Украинский футбол
Популярные новости
