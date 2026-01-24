Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Специалист заявил, что никогда не замечал за собой признаков звездной болезни
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб объяснил, переживал ли когда-нибудь звездную болезнь. Специалист извинился за свое эмоциональное поведение во время футбольных матчей.
– Был ли в вашей карьере момент, когда хотели все бросить и уйти из футбола?
– Нет, такого никогда не было. Но как из него можно уйти, если это работа всей твоей жизни?
– Замечали ли когда-нибудь за собой звездную болезнь?
– Да нет, никогда не было. Не помню за собой подобное ни во времена игровой карьеры, ни когда уже стал тренером.
– О чем сожалеете?
– Возможно, кого-то обидел или что-то не то сделал во время игры. Хочу попросить прощения у этих людей. Пусть все оно останется позади. Это самое главное, – сказал Вернидуб.
В настоящее время Юрий Вернидуб возглавляет Нефтчи. В нынешнем сезоне чемпионата Азербайджана Нефтчи занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных пунктов.
