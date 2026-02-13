МАРЛОН САНТОС: «Эта встреча – отличная инициатива»

Защитник «Шахтера» Марлон Сантос встретился онлайн с участниками «Давай, играй!» в Бурштыне. Бразильский защитник «Шахтера» Марлон Сантос провел онлайн-встречу с детьми из Бурштына, которые являются участниками проекта «Давай, играй!».

Во время общения юные спортсмены спрашивали гостя о жизни профессионального футболиста, игровой карьере и достижениях, мечтах, которые уже осуществил и еще планирует реализовать. Все участники встречи получат открытки с автографом игрока, а авторы трех лучших вопросов – дополнительные подарки от Марлона. Очень впечатлила глубина их вопросов и то, насколько они мудрые и взрослые для своего возраста.

Марлон Сантос: «Это действительно замечательная инициатива! Невероятно тепло и приятно пообщаться с детьми. Очень впечатлила глубина их вопросов и то, насколько они мудрые и взрослые для своего возраста. Искренне желаю им только добра, мира, света и всего наилучшего».

Локация проекта «Давай, играй!» в Бурштыне открыта одной из самых первых в 2018 году. С тех пор к занятиям присоединилось много мальчиков и девочек, сейчас здесь регулярно тренируются более 100 детей.

Война в Украине продолжается, Бурштын является одной из целей врага из-за расположения здесь Бурштынской ТЭС, которая подверглась многочисленным ракетным ударам и постоянно находится под угрозой. Марлон Сантос поддержал детей и пожелал им мирного неба и успехов на тренировках и в турнирах.

Всего в проекте «Давай, играй!» функционируют 27 локаций в 27 населенных пунктах Украины. На двух из них проводятся тренировки для детей с инвалидностью. В проекте занимаются более 1 300 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет.