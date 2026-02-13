Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЛОН САНТОС: «Эта встреча – отличная инициатива»
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 12:49 | Обновлено 13 февраля 2026, 12:56
56
0

МАРЛОН САНТОС: «Эта встреча – отличная инициатива»

Защитник Шахтера провел встречу онлайн с юными футболистами

13 февраля 2026, 12:49 | Обновлено 13 февраля 2026, 12:56
56
0
МАРЛОН САНТОС: «Эта встреча – отличная инициатива»
ФК Шахтер. Марлон Сантонс

Защитник «Шахтера» Марлон Сантос встретился онлайн с участниками «Давай, играй!» в Бурштыне. Бразильский защитник «Шахтера» Марлон Сантос провел онлайн-встречу с детьми из Бурштына, которые являются участниками проекта «Давай, играй!».

Во время общения юные спортсмены спрашивали гостя о жизни профессионального футболиста, игровой карьере и достижениях, мечтах, которые уже осуществил и еще планирует реализовать. Все участники встречи получат открытки с автографом игрока, а авторы трех лучших вопросов – дополнительные подарки от Марлона. Очень впечатлила глубина их вопросов и то, насколько они мудрые и взрослые для своего возраста.

Марлон Сантос: «Это действительно замечательная инициатива! Невероятно тепло и приятно пообщаться с детьми. Очень впечатлила глубина их вопросов и то, насколько они мудрые и взрослые для своего возраста. Искренне желаю им только добра, мира, света и всего наилучшего».

Локация проекта «Давай, играй!» в Бурштыне открыта одной из самых первых в 2018 году. С тех пор к занятиям присоединилось много мальчиков и девочек, сейчас здесь регулярно тренируются более 100 детей.

Война в Украине продолжается, Бурштын является одной из целей врага из-за расположения здесь Бурштынской ТЭС, которая подверглась многочисленным ракетным ударам и постоянно находится под угрозой. Марлон Сантос поддержал детей и пожелал им мирного неба и успехов на тренировках и в турнирах.

Всего в проекте «Давай, играй!» функционируют 27 локаций в 27 населенных пунктах Украины. На двух из них проводятся тренировки для детей с инвалидностью. В проекте занимаются более 1 300 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет.

По теме:
Шахтер – Дила. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Шахтер – Дила. Текстовая трансляция матча. LIVE
Марлон Сантос Давай, играй! Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу встреча с молодежью
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 19:43 42
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций

Команда Сергея Реброва будет выступать в группе B2 Дивизиона B

«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 20:25 12
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки

Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026
Олимпийские игры | 13.02.2026, 10:59
Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026
Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026
Обнародовано расписание матчей сборной Украины в Лиге наций
Футбол | 13.02.2026, 12:04
Обнародовано расписание матчей сборной Украины в Лиге наций
Обнародовано расписание матчей сборной Украины в Лиге наций
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:36
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
11.02.2026, 08:01 3
Футбол
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 7
Олимпийские игры
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 4
Олимпийские игры
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
12.02.2026, 07:39 11
Футбол
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
11.02.2026, 23:21 22
Теннис
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
11.02.2026, 23:55
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем