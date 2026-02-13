Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с командой Дила
13 февраля в 13:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Дила Гори
Назван стартовый состав Шахтера на контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков), уступая черкасскому ЛНЗ.
Шахтер: Фесюн, Траоре, Мейреллиш, Эгиналду, Изаки, Сметана, Лукас, Азаров, Марлон Сантос, Грам, Конопля
Резерв: Баглай, Милокост, Фарина, Зубрий, Бундаш, Цуканов, Петрук.
