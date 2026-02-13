Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с командой Дила
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 12:17 | Обновлено 13 февраля 2026, 12:39
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с командой Дила

13 февраля в 13:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Дила Гори

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с командой Дила
Коллаж Sport.ua. Арда Туран

Назван стартовый состав Шахтера на контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 13:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Дила Гори.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков), уступая черкасскому ЛНЗ.

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с командой Дила

Шахтер: Фесюн, Траоре, Мейреллиш, Эгиналду, Изаки, Сметана, Лукас, Азаров, Марлон Сантос, Грам, Конопля

Резерв: Баглай, Милокост, Фарина, Зубрий, Бундаш, Цуканов, Петрук.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
