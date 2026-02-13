«Очень сильный соперник». Тренер сборной Грузии – о жребии Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций 2026/27:

«В прошлом розыгрыше Лиги наций мы увидели, что Украина – очень сложный соперник. Венгрия недавно играла в Лиге А и в целом за последние 10 лет достигла хороших результатов. Поэтому мы ожидаем сложных матчей.

Северная Ирландия – это команда британского типа, высокой интенсивности, которая может преподнести сюрпризы. Однако наша цель – показать хорошую игру в этой лиге.

Чтобы сборная Грузии продолжала прогрессировать, необходимо играть на высоком уровне. Поэтому важно сохранить место в этом дивизионе. Мы должны использовать любой шанс, который приближает нас к большому турниру, с полной концентрацией и мотивацией. Конечно, игроки будут мотивированы, и я надеюсь, что они это покажут в сентябре».

Напомним, в дивизионе В Лиги наций сборная Украины сыграет против национальных команд Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.