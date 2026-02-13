Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Очень сильный соперник». Тренер сборной Грузии – о жребии Лиги наций
Лига наций
13 февраля 2026, 12:29 |
490
0

«Очень сильный соперник». Тренер сборной Грузии – о жребии Лиги наций

Вилли Саньоль высказался об Украине

13 февраля 2026, 12:29 |
490
0
«Очень сильный соперник». Тренер сборной Грузии – о жребии Лиги наций
УАФ. Вилли Саньоль

Главный тренер национальной сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций 2026/27:

«В прошлом розыгрыше Лиги наций мы увидели, что Украина – очень сложный соперник. Венгрия недавно играла в Лиге А и в целом за последние 10 лет достигла хороших результатов. Поэтому мы ожидаем сложных матчей.

Северная Ирландия – это команда британского типа, высокой интенсивности, которая может преподнести сюрпризы. Однако наша цель – показать хорошую игру в этой лиге.

Чтобы сборная Грузии продолжала прогрессировать, необходимо играть на высоком уровне. Поэтому важно сохранить место в этом дивизионе. Мы должны использовать любой шанс, который приближает нас к большому турниру, с полной концентрацией и мотивацией. Конечно, игроки будут мотивированы, и я надеюсь, что они это покажут в сентябре».

Напомним, в дивизионе В Лиги наций сборная Украины сыграет против национальных команд Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

По теме:
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я считаю, что их надо критиковать. Моя жена знает...»
Обнародовано расписание матчей сборной Украины в Лиге наций
Известный эксперт вынес вердикт сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Вилли Саньоль сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Лига наций жеребьевка Лиги наций
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Футбол | 13 февраля 2026, 07:02 0
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»

Тренер похвалил Стуани

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 12 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с командой Дила
Футбол | 13.02.2026, 12:17
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с командой Дила
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с командой Дила
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12.02.2026, 19:43
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Футбол | 13.02.2026, 05:42
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
11.02.2026, 23:55
Олимпийские игры
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 8
Футбол
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 4
Олимпийские игры
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 7
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем