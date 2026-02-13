13 февраля на Стад де ла Рут де Лорьян пройдет матч 22-го тура Лиги 1 Франции, в котором Ренн встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ренн

Команда не так давно довольно стабильно держалась среди лучших во французском футболе - брала кубок, выступала в Лиге чемпионов. Но потом был регресс, и по ходу прошлого сезона и вовсе возникала довольно ощутимая угроза вылета. Помогла довольно неожиданная ставка на Хабиба Бейе - в недавнем прошлом футболист неплохого уровня, начинающий тренер оказался достаточно компетентен, чтобы поднять подопечных на итоговое двенадцатое место.

Но сейчас уже он отстранен от поста. При этом долгое время все было хорошо, и даже сейчас получается удерживать позиции в зоне еврокубков - перед нынешним туром клуб идет на шестой позиции. Но при этом разгромно уступил Марселю в кубке и после 1:1 с Гавром проиграл трижды в чемпионате - этого оказалось достаточно, чтобы недавний герой впал в немилость перед работодателями.

ПСЖ

Клуб своего тренера куда больше ценит. Что закономерно: именно Луис Энрике привел к давней цели в виде победы в Лиге чемпионов, и это на фоне ухода из проекта последней топ-звезды, Мбаппе. 2025-й год вообще получился уникальным в плане трофеев - выиграли все, в чем участвовали. Была, правда, и ложка дегтя: летом на клубном чемпионате мира французов в финале разгромил Челси.

А вот в новом календарном году команда уже покинула один из турниров - в кубке проиграла Парижу. Причем там не обошлось без критики в сторону Забарного, у которого и правда не все получается. С другой стороны, перед этим получилось начать отсчет трофеев-2026 с победы в Суперкубке, кроме того, наконец-то опередили в Лиге 1 Ланс. Ну и впереди старт плей-офф, где играть с Монако - понятно, почему сейчас именно фаворит открывает тур уже в пятницу.

Статистика личных встреч

5:0 в декабре стали четвертой кряду победой парижан над этим противником.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.61 для Ренна и 1.49 для ПСЖ.

Букмекерские конторы не ждут проблем для гостей. Может, разгром и не повторится, но стоит ставить на их победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,64).