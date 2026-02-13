Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Дила. Текстовая трансляция матча. LIVE
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
13.02.2026 13:00 - : -
Дила
Украина. Премьер лига
544
1

Шахтер – Дила. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка на сборах в Турции

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 13 февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся «Шахтер» и грузинская «Дила». Матч пройдет в Анталии, на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 13:00.

Этот тренировочный сбор стал для «горняков» настоящим бегом с препятствиями. Команда Арда Турана на бумаге выглядит гораздо сильнее своих оппонентов, но с результатами донецкому клубу пока не сильно везет. «Шахтеру» удалось одолеть «Ригу» и разгромить тбилисское «Динамо», но перед этим «горняки» умудрились проиграть команде из региональной лиги Германии, и к этому добавилось поражение одному из прямых конкурентов за чемпионство ЛНЗ. Однако впереди у Турана и его подопечных еще два спарринга, в одном из которых «горнякам» будет противостоять «Дила», которая является одним из лидеров чемпионата Грузии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Дила», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
