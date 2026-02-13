Шахтер Донецк

В пятницу, 13 февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся «Шахтер» и грузинская «Дила». Матч пройдет в Анталии, на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 13:00.

Этот тренировочный сбор стал для «горняков» настоящим бегом с препятствиями. Команда Арда Турана на бумаге выглядит гораздо сильнее своих оппонентов, но с результатами донецкому клубу пока не сильно везет. «Шахтеру» удалось одолеть «Ригу» и разгромить тбилисское «Динамо», но перед этим «горняки» умудрились проиграть команде из региональной лиги Германии, и к этому добавилось поражение одному из прямых конкурентов за чемпионство ЛНЗ. Однако впереди у Турана и его подопечных еще два спарринга, в одном из которых «горнякам» будет противостоять «Дила», которая является одним из лидеров чемпионата Грузии.

