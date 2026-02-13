ОФИЦИАЛЬНО. Больше только у Холанда. Клуб АПЛ продлил контракт форварда
Брентфорд сохранил Игора Тиаго
Клуб АПЛ Брентфорд объявил о новом контракте одного из неожиданных топ-бомбардиров нынешнего сезона АПЛ. Договор до 2031 года подписал форвард Игор Тиаго.
Игрок в нынешнем сезоне забил 18 голов в 27 матчах. В АПЛ больше в текущем чемпионате только у Эрлинга Холанда из Манчестер Сити – 22 мяча.
24-летний Игор перебрался в Брентфорд в 2024 году из Брюгге.
Клуб оперативно продлил контракт на фоне слухов об интересе к бразильцу со стороны других участников чемпионата.
We are delighted to confirm that top scorer Igor Thiago has put pen to paper on a new five-and-a-half year contract, with the club option of a further year ✍️— Brentford FC (@BrentfordFC) February 13, 2026
