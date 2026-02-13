«Мы этого не увидели». Тренер Утрехта оценил перфоманс Степанова с ассистом

Главный тренер «Утрехта» Рон Янс дал оценку игре украинского форварда своей команды Артема Степанова в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов с «НЕК Неймеген» (3:1), в котором тот отличился результативной передачей.

«Думаю, это был очень полезный матч для Артема Степанова. Но это еще не отточенный форвард. Он - сильный, быстрый и хорошо завершает атаки. Но последнего мы не увидели, потому что судья дал свисток в момент, когда должен был позволить игре продолжаться. Однако справедливо, что судья позволил игре продолжиться в следующем единоборстве между Степановым и Сандлером, позволив Зехиелю забить красивый гол», - сказал Янс.

Степанов выступает за «Утрехт» на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. Летом у нидерландского клуба будет право выкупить контракт 18-летнего украинца у леверкузенского «Байера».

