Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
13 февраля 2026, 14:18 | Обновлено 13 февраля 2026, 14:47
«Мы этого не увидели». Тренер Утрехта оценил перфоманс Степанова с ассистом

Рон Янс прокомментировал игру украинского форварда в матче с НЕК

«Мы этого не увидели». Тренер Утрехта оценил перфоманс Степанова с ассистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Главный тренер «Утрехта» Рон Янс дал оценку игре украинского форварда своей команды Артема Степанова в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов с «НЕК Неймеген» (3:1), в котором тот отличился результативной передачей.

«Думаю, это был очень полезный матч для Артема Степанова. Но это еще не отточенный форвард. Он - сильный, быстрый и хорошо завершает атаки. Но последнего мы не увидели, потому что судья дал свисток в момент, когда должен был позволить игре продолжаться. Однако справедливо, что судья позволил игре продолжиться в следующем единоборстве между Степановым и Сандлером, позволив Зехиелю забить красивый гол», - сказал Янс.

Степанов выступает за «Утрехт» на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. Летом у нидерландского клуба будет право выкупить контракт 18-летнего украинца у леверкузенского «Байера».

Ранее стала известна оценка Степанова за ассист в матче с «НЕК Неймеген».

НЕК Неймеген Утрехт чемпионат Нидерландов по футболу Артем Степанов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
