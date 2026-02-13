Шахтер – Дила – 3:2. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор

Донецкий Шахтер провел контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 13:00 Шахтер Донецк одолела грузинскую команда Дила Гори (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у горняков забили: Изаки Силва, Денис Сметана, Лассина Траоре.

Шахтер проводит зимнее учебно-тренировочное сборы в Турции. Команды встречались в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков), уступая черкасскому ЛНЗ.

Товарищеский матч. 13 февраля. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Грузия) – Дила (Грузия) – 3:2

Голы: Изаки, 5, Сметана, 10, Траоре, 54 – Фуллер, 55, Шеклиадзе, 61 (пен)

Незабитый пенальти: Траоре, 54

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча