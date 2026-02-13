Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Дила – 3:2. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
13.02.2026 13:00 – FT 3 : 2
Дила
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 14:59 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:06
309
0

Шахтер – Дила – 3:2. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Турции

13 февраля 2026, 14:59 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:06
309
0
Шахтер – Дила – 3:2. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 13:00 Шахтер Донецк одолела грузинскую команда Дила Гори (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у горняков забили: Изаки Силва, Денис Сметана, Лассина Траоре.

Шахтер проводит зимнее учебно-тренировочное сборы в Турции. Команды встречались в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков), уступая черкасскому ЛНЗ.

Товарищеский матч. 13 февраля. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Грузия) – Дила (Грузия) – 3:2

Голы: Изаки, 5, Сметана, 10, Траоре, 54 – Фуллер, 55, Шеклиадзе, 61 (пен)

Незабитый пенальти: Траоре, 54

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

По теме:
Шахтер – Рустави. Текстовая трансляция матча
Готовы к УПЛ? Буковина в товарищеском матче обыграла СК Полтава
Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Делу
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Дила Гори контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Изаки Силва Денис Сметана Лассина Траоре пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономарев предупредил игроков ЛНЗ: «Это самое опасное»
Футбол | 13 февраля 2026, 14:11 0
Пономарев предупредил игроков ЛНЗ: «Это самое опасное»
Пономарев предупредил игроков ЛНЗ: «Это самое опасное»

Виталий Пономарев поделился эмоциями после контрольного матча против ФК Рига

Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 19:43 42
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций

Команда Сергея Реброва будет выступать в группе B2 Дивизиона B

Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Олимпийские игры | 13.02.2026, 06:23
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:36
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Эталон ничтожности. Как прошел 6-й день ОИ
Олимпийские игры | 13.02.2026, 10:00
Эталон ничтожности. Как прошел 6-й день ОИ
Эталон ничтожности. Как прошел 6-й день ОИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
11.02.2026, 23:55
Олимпийские игры
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 7
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 14
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
12.02.2026, 07:48 3
Футбол
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 5
Олимпийские игры
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
11.02.2026, 23:21 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем