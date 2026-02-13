Шахтер – Дила – 3:2. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Турции
Донецкий Шахтер провел контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 13:00 Шахтер Донецк одолела грузинскую команда Дила Гори (3:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы у горняков забили: Изаки Силва, Денис Сметана, Лассина Траоре.
Шахтер проводит зимнее учебно-тренировочное сборы в Турции. Команды встречались в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков), уступая черкасскому ЛНЗ.
Товарищеский матч. 13 февраля. Анталия (Турция)
Шахтер Донецк (Грузия) – Дила (Грузия) – 3:2
Голы: Изаки, 5, Сметана, 10, Траоре, 54 – Фуллер, 55, Шеклиадзе, 61 (пен)
Незабитый пенальти: Траоре, 54
Видео голов и обзор матча (ожидается)
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Пономарев поделился эмоциями после контрольного матча против ФК Рига
Команда Сергея Реброва будет выступать в группе B2 Дивизиона B