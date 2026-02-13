Шахтер – Рустави. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 16:04 | Обновлено 13 февраля 2026, 16:13
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков).

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рустави видео голов и обзор
