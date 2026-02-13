Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 16:04 | Обновлено 13 февраля 2026, 16:13
Шахтер – Рустави. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков).
