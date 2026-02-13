Известно, кто станет новым главным тренером Тоттенхэма

Хорватский тренер Игор Тудор возглавит лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, экс-тренер «Ювентуса» возглавит клуб Английской Премьер-лиги до конца текущего сезона в качестве временного коуча, заменив Томаса Франка.

На место постоянного тренера «шпоры» рассматривают Роберто Де Дзерби и Маурисио Поччетино.

С 29 очками «Тоттенхэм» располагается на 16-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, из-за чего игроки «Тоттенхэма» взбунтовались против тренера.