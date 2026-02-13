Известно, кто станет новым главным тренером Тоттенхэма
До конца сезона с командой будет работать Игор Тудор
Хорватский тренер Игор Тудор возглавит лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, экс-тренер «Ювентуса» возглавит клуб Английской Премьер-лиги до конца текущего сезона в качестве временного коуча, заменив Томаса Франка.
На место постоянного тренера «шпоры» рассматривают Роберто Де Дзерби и Маурисио Поччетино.
С 29 очками «Тоттенхэм» располагается на 16-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее стало известно, из-за чего игроки «Тоттенхэма» взбунтовались против тренера.
🚨⚪️ BREAKING: Igor Tudor becomes new Tottenham interim coach until June 2026, as revealed earlier.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2026
He’s accepted the job and ready to stay until end of the season. #THFC
👀 Main candidates for permanent job in June: Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino. pic.twitter.com/wFrWJR6BmO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Сергея Реброва будет выступать в группе B2 Дивизиона B
Британец – о Нике Болле