  ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ продлил контракт с ключевыми футболистами
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 17:56
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ продлил контракт с ключевыми футболистами

Самар, Акимив, Соколов и Банада остаются в «Левом Берегу»

ФК Левый Берег.

ФК Левый Берег, выступающий в Первой лиге Украины, официально объявил о продлении контрактов с 4 ключевыми исполнителями. Об этом пишет пресс-служба «аистов».

«Двигаемся дальше вместе и продолжаем строить команду, которая борется до конца», – говорится в сообщении.

По официальной информации, новые контракты с киевским клубом подписали Валерий Самар, Андрей Акимив, Олег Соколов и Евгений Банада. Соглашения Самара Акимива и Соколова рассчитаны до 30 июня 2027 года. Банада поставил подпись под соглашением до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины «Левый Берег» занимает 2 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Валерий Самар Андрей Якимив Олег Соколов Евгений Банада продление контракта Первая лига Украины Левый Берег Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый Берег
